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İstanbul havalimanı Condé Nast Traveller okuyucularının tercihinde yeniden dünya birincisi

Condé Nast Traveller’ın Readers’ Choice Awards 2026 okur oylamasında İGA İstanbul Havalimanı 94,29 puanla yeniden dünyanın en iyi havalimanı seçildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

İstanbul havalimanı Condé Nast Traveller okuyucularının tercihinde yeniden dünya birincisi

Readers’ Choice Awards 2026 sonuçları:

Yayıncılık devi Condé Nast Traveller okuyucularının katıldığı Readers’ Choice Awards 2026 anketinde, İGA İstanbul Havalimanı bir kez daha zirvede yer aldı. Anket sonuçlarına göre İGA, 94,29 puanla listenin başına otururken, Singapur Changi 93,92 puan ve Dubai Uluslararası Havalimanı 93,18 puanla onu takip etti.

Okur oylaması, hizmet kalitesi, yolcu deneyimi, tesislerin işlevselliği ve bağlantı kolaylığı gibi kriterlerin değerlendirilmesiyle şekilleniyor. İGA İstanbul Havalimanı’nın elde ettiği yüksek skor, yolcu memnuniyetini ve uluslararası algıyı güçlendiren somut bir gösterge olarak öne çıktı.

Küresel ağ ve önceki başarılar:

İGA İstanbul Havalimanı, dünyada yaklaşık 350 noktaya düzenlenen seferlerle 'Küresel Aktarma Merkezi' konumunu koruyor. Havalimanı, 2024 yılının ardından 2025’te de derginin ABD edisyonunda zirvede yer almıştı; bu yılki birincilik ise İngiltere edisyonunda da aynı başarının tekrarı niteliğinde.

Bu istikrarlı performans, terminal tasarımı, operasyonel verimlilik ve yolcu hizmetlerinde sürdürülen iyileştirmelerin yanı sıra uluslararası havayolu bağlantılarının genişliğiyle ilişkilendiriliyor. Uzun vadede bölgesel bir ulaşım düğümü olma hedefi, aldıkları ödüllerle desteklenmiş durumda.

Condé Nast grubunun medya ağı da bu tanınırlığı etkiliyor. 1909’da kurulan yayın grubunun basılı mecralarda 72 milyonun, dijitalde 394 milyonun ve sosyal platformlarda 454 milyondan fazla okura ulaştığı belirtiliyor; bu kapsam, ödülün uluslararası görünürlüğünü artırıyor.

İGA İstanbul Havalimanı’nın Readers’ Choice Awards 2026 birinciliği, hem yolcu deneyimi hem de küresel rekabet açısından havacılık sektöründeki konumunu pekiştirdi.

İGA İSTANBUL HAVALİMANI, BİR KEZ DAHA &quot;DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANI&quot; SEÇİLDİ

İGA İSTANBUL HAVALİMANI, BİR KEZ DAHA "DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANI" SEÇİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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