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Marmaris meclisi 3 milyar 768 milyon liralık 2027 bütçesini onayladı

Marmaris Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu sunumuyla 3 milyar 768 milyon lira olarak mecliste görüşülüp oy çokluğuyla kabul edildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Marmaris meclisi 3 milyar 768 milyon liralık 2027 bütçesini onayladı

meclis toplantısı ve bütçe kararı:

Marmaris Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Acar Ünlü başkanlığında gerçekleştirildi. Görüşmelerin sonunda belediyenin 2027 yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sibel Şenaydın tarafından meclise sunularak karara bağlandı.

bütçenin büyüklüğü ve oylama:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sibel Şenaydın tarafından açıklanan bütçe tutarı 3 milyar 768 milyon lira olarak bildirildi. Yapılan görüşmelerin ardından bütçe, mecliste yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.

müdürlük bütçeleri ve onay süreci:

Oturumda ayrıca belediyeye bağlı müdürlüklerin bütçeleri de tek tek oylanarak onaylandı; bu süreç, kaynak dağılımının ve hizmet önceliklerinin netleşmesi açısından önem taşıdı.

başkanın değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Acar Ünlü, bütçeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanıyoruz. Standartlarımızı artırarak Marmaris’e daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz".

MARMARİS’İN 2027 BÜTÇESİ BELLİ OLDU

MARMARİS’İN 2027 BÜTÇESİ BELLİ OLDU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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