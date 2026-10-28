AJet'ten cumhuriyet coşkusuna özel yüzde 29 indirim fırsatı

AJet'ten 29 Ekim'e özel kampanya

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel indirim kampanyası başlattı. Kampanya, yurt içi tüm seferlerde vergiler hariç yüzde 29 indirim fırsatı sunuyor ve şirketin 40 noktaya yapılan seferlerinde geçerli olacak.

Satın alma ve seyahat koşulları:

İndirimli biletler, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00'den başlayıp 29 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar

yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden, rezervasyon sırasında 29EKIM kodu kullanılarak satın alınabilecek. Kampanya fiyatları vergiler hariç olarak hesaplanacak; ödeme ve hizmet koşulları AJet'in mobil uygulamasındaki kurallar doğrultusunda uygulanır.

Seyahat tarihleri ve kısıtlamalar:

İndirimli biletlerle yapılabilecek seyahatler 23 Kasım 2026 - 28 Şubat 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Ancak bu dönemde 25 Aralık 2026 - 3 Ocak 2027 ve 22 Ocak - 7 Şubat 2027 arası tarihler kampanya kapsamında hariç tutuluyor. Bu tarihlerdeki uçuşlar indirim kapsamına girmeyecek.

Kampanya, AJet'in yurdun dört bir yanına uzanan sefer ağı içinde sınırlı süreli bir fırsat olarak duyuruldu; yolcuların uygulama üzerinden satın alma ve seyahat koşullarını kontrol etmesi öneriliyor.

Basic biletlerde koltuk seçimi:

AJet'in kampanyası, ekonomik sınıf seçenekleri olan 'Basic' biletlerde de uygulanıyor. Buna göre tüm koltuk seçimleri de yüzde 29 indirimli olarak satışa sunulacak; koltuk seçimi yapacak yolcular bu avantajı bilet satın alırken görebilecekler.

AJET'İN 29 EKİM'E ÖZEL KAMPANYASI, TÜM YURT İÇİ SEFERLERDE VERGİLER HARİÇ YÜZDE 29 İNDİRİM FIRSATI SUNUYOR.