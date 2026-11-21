AK Parti Ertuğrulgazi ziyaretinde vatandaşın hizmet talebini merkeze koydu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Ziyarette, vatandaşlarla kurulan sohbetlerde günlük yaşamı etkileyen sorunlar ve çözüm yolları üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

ziyaret ekibi ve katılımcılar:

Albayrak'a; İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanı Alattin Özen, Ertuğrulgazi Mahalle Başkanı İzzet Turan ve teşkilat mensupları eşlik etti. Toplantıda mahalle sakinlerinin ilettiği talepler dikkatle not alındı ve istişare edildi.

saha tespiti ve değerlendirme:

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Albayrak, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde vatandaşların yerel yönetimlerden hak ettiği hizmeti alamadığını belirterek, sorunları yerinde dinlediklerini vurguladı. Albayrak, mahalle sakinlerinin misafirperverliği için teşekkür ettiğini ifade etti.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ'NDE VATANDAŞLARLA BULUŞARAK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.