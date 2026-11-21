görüşmenin odağı:

Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, göreve seçilmesinin ardından ilk resmi temaslarını Yeni Parti Genel Merkezi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile gerçekleştirdi. Bartal, ziyaretlerin gündeminde hem yerel yönetim iş birliği hem de Merkezefendi’de yaşanan bazı özel süreçlerin bulunduğunu belirtti.

Ziyaretin ilk durağı, Yeni Parti Genel Merkezi oldu. Bartal burada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi ve sürecin detaylarını aktardı. Toplantı sonrası Bartal şu açıklamayı yaptı: "Göreve başlamamızın ardından ilk ziyaretimizi Yeni Parti Genel Başkanımız sayın Özgür Özel’e gerçekleştirdik. Şeniz Başkanımıza yaşatılanlar ile ilgili bilgi aktararak sürecin detaylarını paylaştık. Nazik kabulleri ve destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz".

büyükşehirle iş birliği mesajı:

Bartal, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu da makamında ziyaret ederek kent ölçeğinde ortak çalışmalara vurgu yaptı. Ziyarete ilişkin yaptığı diğer açıklamada Bartal, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’na nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Şeniz Başkanımızın Merkezefendi’miz için ortaya koyduğu emek ve hizmet anlayışıyla Merkezefendi’miz ve Denizli’miz için iş birliği ve dayanışma içerisinde, ortak hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

şeniz doğan’ın mesajı:

Başkan Vekili Bartal, kişisel sosyal medya hesabından Antalya’ya nakil edilen Şeniz Doğan’a ait el yazısıyla kaleme alınmış mesajı paylaştı. Doğan’ın iletisi şu şekilde yer aldı: "Yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdi de beni canım oğlumdan, ailemden ayırıyorlar. Antalya Döşemealtı Cezaevine nakil oluyoruz. Görüşmelerimizi engellemeye çalışıyor, savunma hakkımızı kısıtlıyorlar. Allah’a havale ediyorum. Sizleri çok seviyorum, dualarınızı eksik etmeyin".

Gerçekleşen ziyaretler, yerel yönetim düzeyinde iletişim ve dayanışmanın sürdürülmesine işaret ediyor; Bartal’ın paylaşımları hem siyasi hem idari kanallarda karşılıklı destek arayışını ortaya koyuyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OSMAN BARTAL, GÖREVE SEÇİLDİKTEN SONRA İLK ZİYARETİNİ YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’E GERÇEKLEŞTİRDİ.