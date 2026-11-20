İBB meclisinde 2027 bütçesi tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde görüşülen 2027 yılı yatırım ve hizmet bütçesi, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş tarafından altı başlıkta eleştirildi. Gökkuş, belediye yönetiminin yaklaşık sekiz yıllık döneminin bütçe tercihleri üzerinden değerlendirilmesini yaptı ve yatırım önceliklerinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

yatırım payındaki gerileme:

Gökkuş, bütçedeki sermaye giderleri payını vurgulayarak 2018’de her 100 liranın yaklaşık 56 lirasının yatırıma ayrıldığını, buna karşın 2025’te bu oranın yüzde 21’ye gerilediğini belirtti. 2025 yılı için sermaye giderleri ödeneğinin 205,6 milyar lira öngörüldüğünü, gerçekleşmenin ise yaklaşık 53,8 milyar lira olduğunu kaydetti ve bunun hedeflenen yatırım harcamalarının yalnızca %26’sına denk geldiğini söyledi. Gökkuş, mevcut yönetimin yatırım harcamalarındaki düşüşü açıklaması gerektiğini ifade etti.

kentsel dönüşüm ve konut hedefleri:

Gökkuş, İBB 2027 bütçesinde kentsel dönüşüm için ayrılan tutarın 9,3 milyar lira olduğunu; deprem, afet ve acil durum kalemleriyle birlikte bu tutarın 14,7 milyar liraya çıktığını söyledi ve bunun bütçenin yaklaşık %2,6’sına denk geldiğini vurguladı. Yeni üretilen konut göstergesinde 2026 hedefinin 1.370, yıl sonu tahmininin ise 104 olarak yer aldığını; 2027 hedefinin ise 800 konut olduğunu belirterek, metropol büyüklüğündeki bir şehir için bu hedeflerin yetersiz olduğunu ifade etti.

raylı sistem hedefleri ve Sayıştay bulguları:

Ulaşım yatırımlarına ilişkin olarak Gökkuş, 2026 için 23,4 kilometre raylı sistem hedefinin yıl sonu tahmininde 17,4 kilometreye düşürüldüğünü, 2027 hedefinin ise 13,7 kilometre olarak öngörüldüğünü aktardı. Raylı sistem faaliyet ödeneğinde öngörülen artışa rağmen hat uzunluğu hedeflerinin azaltılmasına dikkat çekti ve Sayıştay’ın 2025 raporuna atıfta bulunarak Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ile Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hatları için ayrılan finansmanın bir bölümünün farklı harcamalarda kullanıldığı yönündeki denetim bulgusunu gündeme taşıdı. Gökkuş, bu konuyu "O metroyu bekleyen insanın zamanını hangi hesaba yazdınız?" sözleriyle eleştirdi.

su, çevre ve mali disiplin eleştirileri:

İstanbul’un su kaynakları ve İSKİ’nin mali durumu üzerinde duran Gökkuş, Sayıştay raporuna göre İSKİ’den İBB’ye nakit ve mahsup yoluyla aktarılan borcun yaklaşık 17 milyar 38 milyon lira olduğunu belirtti ve kurum kaynaklarının asli hizmetlere yönlendirilmesi gerektiğini savundu. Su tarifelerindeki artışların, İBB yönetiminin hayat pahalılığını azaltma vaadiyle çeliştiğini söyledi. Çevre yatırımlarında ise hava kalitesi ve gürültü kontrolü için 2026’da ayrılan 52 milyon lira ödeneğe karşılık yıl sonu harcama tahmininin 2 bin lira olarak yer almasını eleştirerek "Bu bir yazım hatasıysa düzeltin. Harcama başka bir kodda yapıldıysa gösterin." ifadelerini kullandı.

sosyal yardım ve kaynak kullanımına dair hesaplamalar:

Gökkuş, 2027 bütçesinde nakdi yardım ödeneğinin artırıldığını, ancak ayni yardım ödeneğinin 2026 başlangıç bütçesine göre yaklaşık %21,5 azaltıldığını kaydetti. Değişikliğin yardım yönteminden mi yoksa kapsam daralmasından mı kaynaklandığının açıklanmasını istedi ve vatandaşların toplam aldığı desteğin net olarak ortaya konması gerektiğini belirtti. Konuşmasının sonunda İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerin 2019-2027 dönemine ilişkin toplam kaynak büyüklüğünün yaklaşık 4 trilyon 250 milyar lira olduğunu aktardı. Gökkuş, bu kaynağın farklı oranlarıyla yapılabilecek alternatif yatırımları örnekleyerek bütçe tercihlerinin önemini vurguladı: yüzde 10’uyla 106 bin 250 konut, yüzde 10’uyla 118 kilometre metro, yüzde 10’uyla 425 bin araçlık katlı otopark gibi seçenekleri sıraladı ve "Bütçenin büyüklüğüyle övünmek kolaydır. Asıl mesele, o bütçeyi vatandaşın güvenli yuvasına, zamanında gelen otobüsüne, biten metrosuna dönüştürmektir." dedi.

Gökkuş, sözlerini İBB yönetiminin vaatlerini yerine getirmediği eleştirisiyle noktaladı ve "İstanbul’un ihmal edilmiş yılları elbette telafi edilecektir. Allah’ın izni, milletimizin teveccühüyle İstanbul yeniden ayağa kalkacaktır." ifadeleriyle değerlendirmelerini sonlandırdı.

İBB GRUP BAŞKANVEKİLİ FARUK GÖKKUŞ