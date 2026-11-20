Trump'ın değerlendirmesi:

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’deki temaslarına ilişkin değerlendirme yaptı. Ziyaretin ülke tarihinin Asya’ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden biri olduğunu söyledi.

"Dün akşam ülke tarihinde Asya’ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden birinin ardından ülkemize döndük. Çin çok etkilendi. Rusya çok etkilendi. Ben çok etkilendim" dedi.

Ziyaretin algısı:

Trump'ın ifadeleri, Çin ve Rusya'nın söz konusu ziyaretten etkilendiği yönündeki kendi değerlendirmesini vurguluyor. Açıklama, ziyaretin kendisi açısından olumlu bir netice olarak sunulduğunu gösteriyor.

- ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki temaslarına ilişkin, "Dün akşam ülke tarihinde Asya'ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden birinin ardından ülkemize döndük. Çin çok etkilendi. Rusya çok etkilendi. Ben çok etkilendim" dedi.