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AK Parti Kilis'te yeni dönem: Mustafa Tohumcu il başkanı oldu

AK Parti Kilis İl Başkanlığına Mustafa Tohumcu atandı; atama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yapıldı, teşkilata başarı dilendi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 18:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

AK Parti Kilis'te yeni dönem: Mustafa Tohumcu il başkanı oldu

AK Parti Kilis il başkanlığına atama yapıldı

Mustafa Tohumcu AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevine atandı. İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, atamanın Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Atamanın kapsamı:

Açıklamada, Mustafa Tohumcu'ya yeni görevinde başarılar dilenirken, atamanın Kilis ve teşkilat için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Teşkilatın gündemi:

Teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde millete hizmet yolundaki çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

AK PARTİ KİLİS İL BAŞKANLIĞINA MUSTAFA TOHUMCU ATANDI

AK PARTİ KİLİS İL BAŞKANLIĞINA MUSTAFA TOHUMCU ATANDI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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