AK Parti Kilis'te yeni dönem: Mustafa Tohumcu il başkanı oldu

AK Parti Kilis il başkanlığına atama yapıldı

Mustafa Tohumcu AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevine atandı. İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, atamanın Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Atamanın kapsamı:

Açıklamada, Mustafa Tohumcu'ya yeni görevinde başarılar dilenirken, atamanın Kilis ve teşkilat için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Teşkilatın gündemi:

Teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde millete hizmet yolundaki çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

AK PARTİ KİLİS İL BAŞKANLIĞINA MUSTAFA TOHUMCU ATANDI