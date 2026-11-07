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Demir kapı görev gücüyle ABD, İran'ın kara ve Hazar sevkiyatlarını kısıtlamayı amaçlıyor

CENTCOM, Tampa merkezli yaklaşık 20 kişilik 'Demir Kapı Görev Gücü'yle İran'ın kara sınırları ve Hazar üzerinden yapılan gelişmiş silah ve yaptırım kapsamındaki sevkiyatları engellemeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Elif Demir

Demir kapı görev gücüyle ABD, İran'ın kara ve Hazar sevkiyatlarını kısıtlamayı amaçlıyor

CENTCOM yeni görev gücünü açıkladı:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın kara güzergahları ve Hazar Denizi üzerinden gerçekleştirdiği gelişmiş silah, çift kullanımlı teknoloji ve yaptırım kapsamındaki malzeme sevkiyatlarını engellemek amacıyla 'Demir Kapı Görev Gücü'nün kurulduğunu duyurdu. Kurum açıklamasına göre yeni yapı, ABD hükümetine bağlı diğer kurumlarla koordinasyon içinde çalışacak.

görev ve yerleşim:

Açıklamada, görev gücünün Florida'nın Tampa kentinde konuşlandırılacağı ve askeri ile sivil personelden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekibin görev yapacağı belirtildi. CENTCOM, güç çapraz kurum iş birliğiyle İran'ın kara sınırları ve Hazar hattındaki lojistik ağlarını ve yasa dışı gelir kaynaklarını hedef alacak şekilde faaliyet göstereceğini vurguladı.

abluka uygulaması ve etkisi:

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper yeni görev gücüne ilişkin olarak "Demir Kapı Görev Gücü’nün kurulması, İran’a karşı uyguladığımız çelikten deniz ablukasının başarısını pekiştiriyor. CENTCOM’un ABD hükümetine bağlı kurumlarla iş birliğini güçlendirmesi, İran’ın terörizmi finanse etme, silah fabrikalarını yeniden inşa etme ve askeri kapasitesini yenileme kabiliyetini daha da sınırlandıracak" dedi. Kurum ayrıca son aylarda sürdürülen denetimler ve deniz ablukasıyla İran'ın 25 milyar dolardan fazla ham petrol ihracatının engellendiğini bildirdi.

Yetkililer, yeni görev gücünün bölgesel izleme, istihbarat paylaşımı ve yaptırım uygulamalarının koordinasyonunu güçlendirerek ablukanın etkinliğini artırmayı amaçladığını söylüyor. Uygulamanın bölgedeki deniz trafiği, lojistik rotalar ve diplomatik yansımaları üzerinde devam eden tartışmaların odağı olacağı bekleniyor.

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI (CENTCOM), İRAN’IN GELİŞMİŞ SİLAH SİSTEMLERİ VE YAPTIRIMLARA TABİ...

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI (CENTCOM), İRAN’IN GELİŞMİŞ SİLAH SİSTEMLERİ VE YAPTIRIMLARA TABİ DİĞER MALZEMELERİ KARA GÜZERGAHLARI VE HAZAR DENİZİ ÜZERİNDEN SEVK ETMESİNİ ENGELLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA "DEMİR KAPI GÖREV GÜCÜ"NÜN KURULDUĞUNU AÇIKLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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