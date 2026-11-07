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Karadeniz kıyısında fırtına: metrelerce yükselen dalgalar Cide sahilini etkiledi

Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde fırtına etkili oldu; Cide'de metrelerce yükselen dalgalar sahili döverken ekipler Karayolları ve Cide Belediyesi ile önlem aldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Karadeniz kıyısında fırtına: metrelerce yükselen dalgalar Cide sahilini etkiledi

fırtına ve kar yağışının eş zamanlı etkisi:

Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, Karadeniz kıyısındaki ilçelerde akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Sahil şeridinde deniz dalgaları güçlenirken, Cide'de gözlenen dalga yüksekliği dikkat çekti.

cide'deki dalgalar ve sahil görüntüleri:

Cide ilçesinde akşam saatlerinde ortaya çıkan metrelerce yükselen dev dalgalar sahili adeta dövdü. Rüzgarın şiddeti ve dalga boyunun artması kıyı boyunca güçlü bir etki oluşturdu; denizdeki hareketlilik sahil hattında sürdü.

yetkililerin müdahalesi ve ölçülen hızlar:

Fırtına uyarısının ardından Karayolları ve Cide Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle sahil kesiminde önlem aldı. Rüzgarın hızı saatte 50-75 kilometre arasında ölçülürken, denizdeki dalgalar sahil şeridinde etkisini korudu.

Gelişmeler bölgedeki deniz ve kıyı görünümünü değiştirmeye devam ederken, yüksek kesimlerde kar yağışının sürmesiyle hava koşulları çift yönlü etkisini gösteriyor.

KASTAMONU’DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, SAHİL İLÇELERİNDE DE DALGALAR...

KASTAMONU’DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, SAHİL İLÇELERİNDE DE DALGALAR KIYIYI DÖVDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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