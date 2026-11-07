Karadeniz kıyısında fırtına: metrelerce yükselen dalgalar Cide sahilini etkiledi

Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde fırtına etkili oldu; Cide'de metrelerce yükselen dalgalar sahili döverken ekipler Karayolları ve Cide Belediyesi ile önlem aldı.