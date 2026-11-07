Kâhta'dan Ankara'ya ses: Hallaç Gazze için insani erişim ve tazminat çağrısı

toplantıda gündeme getirilenler:

Adıyaman'ın Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Türkiye Belediyeler Birliğinin ev sahipliğinde 6 Kasım’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 35. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısında Gazze'de devam eden insani ve çevresel yıkımı Ankara'ya taşıdı.

insani ihtiyaçlar ve erişim çağrısı:

Hallaç, Gazze'de su, gıda, ilaç ve barınmaya erişimde yaşanan ağır kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu belirterek ateşkese rağmen süren saldırıların derhâl sona ermesi ve insani yardımların güvenli ve engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

soruşturma, tazminat ve altyapı önerileri:

Uluslararası topluma kararlılıkla hareket etme çağrısı yapan Hallaç, yaşanan ihlallerin bağımsız mekanizmalarca soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. İsrail’in yol açtığı tahribatın uluslararası hukuk çerçevesinde tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze'de tahrip edilen su ve kanalizasyon altyapısının yeniden inşası için uluslararası destek ile belediyeler arası teknik iş birliği önerisinde bulunan Hallaç, savaşların çevresel zararlarının gelecek nesillerin yaşam hakkını gasp ettiğini; bu etkilerin iklim müzakerelerinde de yer alması gerektiğini belirtti.

Hallaç konuşmasında ayrıca, "Hiçbir çocuk açlık ve susuzlukla sınanmamalıdır. Ateşkese rağmen süren saldırılar derhâl sona ermeli, insani yardımlar güvenli ve engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılmalıdır. Yaşanan ihlaller bağımsız mekanizmalarca soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermelidir. Savaşların çevresel zararları, gelecek nesillerin yaşam hakkını gasp ediyor. İsrail’in yol açtığı tahribatın uluslararası hukuk çerçevesinde tazmin edilmesi gerekiyor. Gazze’de tahrip edilen su ve kanalizasyon altyapısının yeniden inşası için uluslararası destek ile belediyeler arası teknik iş birliği öneriyorum. Savaşların iklim üzerindeki tahribatının da iklim müzakerelerinde ele alınması lazım. Savaşın kararını bugünün güçlüleri verip bedelini yarının çocukları ödeyemez" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN HALLAÇ GAZZE’DEKİ YIKIMI ANKARA’DA GÜNDEME TAŞIDI