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Tatar, 'Türkiye benim ana vatanımdır' diyerek kimlik bağlılığını vurguladı

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sebilürreşad'daki programda Türkiye'yi 'ana vatan', Kıbrıs'ı 'yavru vatan' ilan ederek tarih ve milli bağlılığı vurguladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 18:16

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Merve Çelik

Tatar, 'Türkiye benim ana vatanımdır' diyerek kimlik bağlılığını vurguladı

Ersin Tatar'ın Sebilürreşad programındaki konuşması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sebilürreşad Vakfı tarafından Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gelecek Vizyonu' programında konuştu. Tatar, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki bağa dair güçlü ifadeler kullanarak cumhuriyet tarihinin ve bağımsızlık mücadelesinin ortak olduğunu belirtti.

konuşmanın ana noktaları:

Tatar, konuşmasında Türkiye'nin kuruluş sürecinin Kıbrıs Türkü için de umut kaynağı olduğunu söyleyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelelerinin kendileri için de önem taşıdığını ifade etti. Konuşmada özellikle Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldı; Tatar, eleştirilere rağmen ısrarla 'Türkiye benim ana vatanımdır' dediğini aktardı ve 'Kıbrıs'a yavru vatan' tanımını kullandı. Ayrıca Tatar, 'kardeş vatan' söylemine inanmadığını ve bu görüşü nedeniyle eleştirilerle karşılaştığını belirtti.

tarih, kültür ve gelecek vurgusu:

Konuşmasının diğer bölümünde Tatar, yakın geçmişin unutulmaması gerektiğini, bağımsızlık, hürriyet ve onurlu yaşam için yapılan fedakarlıkların aktarılmasının önemini vurguladı. Tatar, milletin bir arada tutulmasını sağlayan unsur olarak kültür, inanç ve geleneklere dikkat çekti; Mehmet Akif Ersoy'un düşüncelerine atıfta bulunarak maneviyatın rolünü öne çıkardı. Programın sonunda Tatar'a teşekkür amacıyla bir hediye takdim edildi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) 5. CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, &quot;BENİM TÜRKİYE&#039;YE ANA...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) 5. CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, "BENİM TÜRKİYE'YE ANA VATANIMDIR. KARDEŞ VATAN EDEBİYATINA İNANMADIM. BUNU SÖYLEDİM DİYE ÇOK DA ELEŞTİRİ ALABİLİYORUM. AMA BEN TÜRKİYE'YE ANA VATAN DİYORUM. KIBRIS’A YAVRU VATAN DİYORUM" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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