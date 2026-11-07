Lefkoşa'da savunma ve dayanışma vurgusu: Bayraktaroğlu ile Üstel buluştu

Genelkurmay başkanı Lefkoşa temaslarını sürdürüyor

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhuriyet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin odağı:

Toplantıda, savunma ve güvenlik iş birliği konuları ön plandaydı. Taraflar, mevcut iş birliğinin kapsamını ve dayanıklılığını değerlendirdi; bölgedeki gelişmelerin yarattığı riskler ve ortak tedbirler masaya yatırıldı.

Kardeşlik bağları ve dayanışma:

KKTC Başbakanı Ünal Üstel görüşmede, ana vatan Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve geleceği açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışma ve iş birliğinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Görüşme, iki tarafın askeri ve siyasi kanallarda koordinasyonu güçlendirme niyetini teyit etti. Bayraktaroğlu'nun Lefkoşa temasları, bölgesel istikrar ve güvenlik ilişkilerinin sürdürüldüğü mesajını pekiştirdi.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, LEFKOŞA'DA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL İLE BİR ARAYA GELDİ.