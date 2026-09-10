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Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu uyarısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bütün uluslararası toplumu uyararak Netanyahu ve şebekesinin seçimler yaklaşırken daha saldırgan olabileceğini söyledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 19:13

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EDİTÖR: Elif Demir

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu uyarısı

AK Parti'den uluslararası topluma uyarı:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada küresel aktörlere yönelik bir uyarı iletti. Çelik, yaklaşan seçim atmosferinin İsrail iç siyasetine etkisine dikkat çekti.

"Bütün uluslararası topluluğu şu açıdan uyarmak isteriz; Netanyahu ve şebekesinin İsrail’deki seçim yaklaştıkça daha saldırgan olacağı görülüyor"

Çelik'in ifadesinin siyasi anlamı:

Bu sözler, AK Parti kanadından gelen bir değerlendirme olarak seçime bağlı politik hesapların dış politika ve güvenlik tercihlerinde keskinleşebileceği yönünde bir endişeyi yansıtıyor. Çelik, uyarıyla uluslararası aktörlerin gözlem ve tutumunu önemli gördüğünü vurguluyor.

Uluslararası topluma çağrı:

Açıklama, dış politika aktörlerinin gelişmeleri yakından takip etmesi ve bölgesel istikrarı korumaya yönelik tedbirlerin göz önünde bulundurulması gerektiği mesajını içeriyor. Çelik'in uyarısı, seçime bağlı siyasi dinamiklerin dış ilişkilerde yaratabileceği risklere işaret ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: &quot;Bütün uluslararası topluluğu şu açıdan uyarmak isteriz; Netanyahu ve...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bütün uluslararası topluluğu şu açıdan uyarmak isteriz; Netanyahu ve şebekesinin İsrail'deki seçim yaklaştıkça daha saldırgan olacağı görülüyor"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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