İsrail politikasının sınır aşıcı tehdidi: Ömer Çelik uyarısı

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in değerlendirmesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin ötesinde bir tablonun mevcut olduğunu vurguladı. Çelik, 'Sorun Türkiye-İsrail arasındaki gerilim değildir; sorun İsrail’in dünyanın tamamıyla arasında yaşadığı gerilimdir' ifadelerini kullandı.

Çatışmacı politikaların kapsamı:

Çelik, bölgedeki dinamikleri tanımlarken, 'Bölgenin tamamında yaşanan çatışmacı ve soykırımcı politikalardır. Karşı karşıya olunan şey bütün uluslararası hukuk açısından, demokrasi, hukuk devleti açısından insanlığa ait kazanımların tehdit edildiği soykırımcı çeteyle karşı karşıya olduğumuzun adı konulmalıdır' dedi. Bu çerçevede 'soykırımcı çete' tanımlamasına dikkat çekti.

Yerleşim ve işgal söylemi:

Sözcü, yerleşimci tanımının durumu hafiflettiğini belirterek, 'Bunlara yerleşimci denmesi onu masumlaştıran bir şey. O yerleşimci değil bir hırsız. Filistin’in toprağını çalan hırsızdır' ifadelerini kullandı ve bu görüşü 'bir hırsız' vurgusuyla pekiştirdi. Çelik ayrıca 'İsrail’in kendi sınırlarını belli etmemesi bile Arz-ı Mevud, David Koridoru gibi ifadelerle işgal politikasını sürdürmeye çalışıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası sorumluluk ve uyarı:

AK Parti Sözcüsü, söz konusu politikanın 'bir ülkenin meselesi, iki ülkenin ya da sadece bölge ülkelerinin meselesi değildir. Bütün insanların meselesi olarak ele alınmalıdır' şeklinde ele alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca 'Bütün uluslararası topluluğu şu açıdan uyarmak isteriz; Netanyahu ve şebekesinin İsrail’deki seçim yaklaştıkça daha saldırgan olacağı görülüyor' diyerek, seçim gündeminin hareketliliği artırabileceğine dikkat çekti. Burada 'Netanyahu ve şebekesi' ifadesi öne çıktı.

Mekke Anlaşması'na ilişkin yaklaşım:

Çelik son olarak Mekke Anlaşması bağlamında Türkiye'nin tutumunu açıkladı: 'Mekke Anlaşması’nda şunu savunuyoruz, içinde olduğumuz güvenlik örgütlerine zıt ya da alternatif anlaşmaları yapmıyoruz. Bölgesel barış açısından daha pratik daha işlevsel sonuçlar doğurabilecek yaklaşımlar sergiliyoruz.' Bu sözlerle Ankara'nın mevcut güvenlik mimarisiyle çelişmeyecek, işlevsel diplomatik seçeneklere öncelik verdiğini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sorun Türkiye-İsrail arasındaki gerilim değildir; sorun İsrail'in dünyanın tamamıyla arasında yaşadığı gerilimdir"