Muhalefet içinden çağrı: Mansur Yavaş'ın 9 Eylül resepsiyonuna katılmaması eleştirildi

CHP sözcüsü müslim sarı'nın myk sonrası değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrasında açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, hem partinin kongre takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümündeki resepsiyona katılmamasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Kongre takvimi: tarih ve adımlar

Sarı, partinin kongre süreçlerine hazır olduğunu belirterek planlanan takvimi açıkladı. Buna göre 10 Eylül itibarıyla kongre süreçleri başlıyor; üye çizelgeleri 28 Ekimde askıya çıkarılacak. İlçe kongre delege seçimleri 11 Kasımda başlayacak, mahalle kongreleri tamamlandıktan sonra 12 Aralık itibarıyla ilçe kongreleri başlatılacak. İlçe kongreleri tamamlandıktan sonra 16 Ocak itibarıyla il kongrelerinin başlatılması ve nihai olarak 14 Şubat tarihinde tüm il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Sarı, 14 Şubat sonrası parti meclisinin toplanarak kurultay tarihini belirleyeceğini belirtti.

Parti içi çağrı: dönüşe açık mesaj

Tüm bu süreçte mahkeme kararının kesinleşmiş olmasının temel varsayımları arasında yer aldığını söyleyen Sarı, kararın süre içinde kesinleşeceği beklentisini dile getirdi. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış olanlara yönelik açık bir çağrı yaparak eski üyeleri partiye dönmeye ve parti içi yarışa katılmaya davet etti; "Hiçbir şey için geç değil" mesajını yineledi.

Mansur Yavaş'ın katılmaması ve sarı'nın yorumu:

Basın mensuplarının sorusu üzerine Sarı, yürütmenin başındaki kişilerle kurulacak görüşmelerin ilkesel olarak sorun oluşturmadığını, ancak bu tür görüşmelerin zamanlamasının kamuoyunda farklı değerlendirmelere yol açabileceğini vurguladı. Sarı, 9 Eylül tarihine denk gelen görüşmenin kamuoyu açısından sorun oluşturduğunu ifade ederek, "Belediye başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte hele ki Ankara’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik" dedi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’IN CHP’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE GENEL MERKEZ’DEKİ RESEPSİYONA KATILMAMASINA İLİŞKİN, "BELEDİYE BAŞKANIMIZIN 9 EYLÜL GÜNÜ YAPTIĞIMIZ ETKİNLİKTE HELE Kİ ANKARA’DA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK KATILMASINI BEKLERDİK" DEDİ.