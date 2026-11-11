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Akademide yükseliş: mersin üniversitesi cwts leiden'de konumunu güçlendirdi

Mersin Üniversitesi, CWTS Leiden Ranking 2026'da yayın sayısını ve nitelikli makale oranını artırarak dünya sıralamasında yükseldi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Akademide yükseliş: mersin üniversitesi cwts leiden'de konumunu güçlendirdi

cwts leiden 2026 sonuçları ve genel görünüm

Mersin Üniversitesi, Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından yayımlanan CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarında uluslararası akademik performansını iyileştirerek küresel sıralamada yükseldi. Üniversitenin Traditional Edition karşılaştırmasında dünya sıralamasındaki konumu 1.413’üncü sıradan 1.349’uncu sıraya çıktı; Open Edition’da ise 1.463’ten 1.383’e yükseliş kaydedildi.

Yayın hacminde de somut artış olan Mersin Üniversitesi, toplam yayın sayısını 1.279’dan 1.435’e taşıdı. Türkiye içindeki sıralamasını 31’inci, devlet üniversiteleri arasındaki yerini ise 30’uncu olarak korudu.

bilim alanlarındaki yükseliş:

CWTS Leiden Ranking Open Edition 2025-2026 karşılaştırması, üniversitenin disiplinler arasında da ilerlediğini gösteriyor. Biyomedikal ve sağlık bilimlerinde yayın sayısı 526’dan 559’a çıktı; bu alanda Mersin Üniversitesi dünya sıralamasında 1.021’inci, devlet üniversiteleri arasında 25’inci sırada yer aldı.

Yaşam ve yer bilimlerinde yayın sayısı 141’den 166’ya yükselirken üniversite dünya genelinde 1.278’inci ve devlet üniversiteleri arasında 31’inci sıraya çıktı. Sosyal ve beşeri bilimlerde yayın sayısı 160’tan 213’e yükselerek dünya sıralamasında 1.287’nci, devlet üniversiteleri arasında 25’inci konum elde edildi.

Fiziksel bilimler ve mühendislik alanında yayın sayısı 328’den 357’ye yükseldi; bu alanda üniversite dünya genelinde 1.313’üncü, devlet üniversiteleri arasında 30’uncu sırada yer aldı. Matematik ve bilgisayar bilimlerinde yayın sayısı 125’ten 140’a çıkarken, ilgili alanda dünya sıralamasında 1.718’inci, devlet üniversiteleri arasında 38’inci sırada yer aldı.

nitelik ve yönetim değerlendirmesi:

Mersin Üniversitesi yalnızca nicelikte değil, nitelikte de ilerleme kaydetti. Tüm bilim alanlarında en iyi yüzde 10’luk dilimde yer alan yayınların oranı %5,8’den %6,8’e yükseldi; bu artış nitelikli araştırma üretimindeki gelişimi gösteriyor.

Üniversite yönetimi, bu sonuçların hem yayın hacmindeki artışın hem de atılan kalite adımlarının bir yansıması olduğunu vurguladı. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, "Sadece yayın hacmimizi genişletmekle kalmıyor, en iyi yüzde 10’luk dilime giren nitelikli araştırmalarımızla küresel etkimizi de her geçen yıl daha ileriye taşıyoruz. Temel hedefimiz, üniversitemizi dünya bilim ekosisteminde çok daha üst sıralara taşımak ve topluma katma değer sağlayan yenilikçi projeler üretmeye devam etmek. Bu önemli ilerlemede emeği geçen, bilimsel üretimleriyle kurumumuzu uluslararası arenada gururlandıran tüm akademisyenlerimize ve araştırmacılarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin Üniversitesi, araştırma ve bilimsel üretim çalışmalarıyla akademik performansını ve uluslararası görünürlüğünü daha da artırmayı hedefliyor. CWTS Leiden verileri, üniversitenin bölgesel ve ulusal alandaki konumunu güçlendirirken, disiplinler arası dengeli bir ilerlemeyi de ortaya koyuyor.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ, DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDAN BİRİ OLAN CWTS LEİDEN RANKİNG...

MERSİN ÜNİVERSİTESİ, DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDAN BİRİ OLAN CWTS LEİDEN RANKİNG 2026 SONUÇLARINDA ULUSLARARASI AKADEMİK PERFORMANSINI ARTIRARAK DÜNYA SIRALAMASINDA YÜKSELİŞ KAYDETTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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