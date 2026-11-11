EffectHive ile üniversitenin fikirleri şehrin projelerine dönüşecek

etüt ve büyükşehir arasında yeni iş birliği

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında girişimcilik, inovasyon ve proje geliştirme odaklı EffectHive (Etki ve İnovasyon Kovanı) İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol, üniversitede üretilen akademik bilginin şehirle buluşturulması ve gençlerin yenilikçi fikirlerinin projelere dönüştürülmesini hedefliyor. İmza törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan katıldı.

EffectHive'in yapısı ve uzmanlık birimleri:

ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermesi planlanan EffectHive, üniversite, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birlikleri için merkez görevi üstlenecek. Merkez; proje geliştirme, girişimcilik, yetenek gelişimi, iş birliği, topluluk oluşturma ve politika geliştirme alanlarında çalışmalar yürütecek.

Altı uzmanlık birimi üzerine kurulan yapı; Project Cell (Proje Hücresi), ulusal ve uluslararası fonlara yönelik proje geliştirme süreçlerini; Growth Cell (Büyüme Hücresi), ön kuluçka, mentorluk ve iş geliştirme desteğini; Talent Cell (Yetenek Hücresi), farklı yaş gruplarına yönelik eğitim ve yetenek geliştirmeyi üstlenecek. Ayrıca Cooperation Cell (İş Birliği Hücresi) staj ve mentorluk süreçleri ile kampüs kooperatifi ve HiveCafe gibi uygulamalar üzerinde çalışacak, Community Cell (Topluluk Hücresi) etkinlik ve ortaklık ağlarıyla ekosistemi destekleyecek; Policy Cell (Politika Geliştirme Hücresi) ise bilimsel veriye dayanan çözüm önerileri ve kamu politikası çalışmalarına odaklanacak.

Gençlere ve kente yansıyacak kazanımlar:

EffectHive kapsamında yürütülecek çalışmalar, Erzurum'daki gençlerin girişimcilik faaliyetlerine katılımını artırmayı ve ulusal ile uluslararası proje fırsatlarından daha etkin yararlanılmasını sağlamayı amaçlıyor. Öğrenciler eğitim süreçleri boyunca gerçek projelerde görev alarak uygulama deneyimi kazanacak; girişimci adayları fikirlerini geliştirme ve hayata geçirme imkânı bulacak. Merkezde ayrıca şehrin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözüm önerileri üzerinde çalışmalar yapılacak.

ETÜ'nün akademik birikimi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal ve saha deneyiminin buluşmasıyla EffectHive'ın, ilerleyen süreçte özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla daha geniş bir iş birliği ağına dönüşmesi hedefleniyor. Böylece üniversitede geliştirilen projelerin şehir yaşamına aktarılması ve Erzurum'un sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sunulması amaçlanıyor.

Başkan Mehmet Sekmen iş birliklerinin şehirlerin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunduğunu vurguladı. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ise akademik bilginin toplumsal faydaya dönüştürülmesinin önemine dikkat çekerek EffectHive'ın öğrencilere uygulama ve proje geliştirme deneyimi sağlayacağını ifade etti.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) İLE ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARASINDA, GİRİŞİMCİLİK, İNOVASYON VE PROJE GELİŞTİRME ALANLARINDA ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİNİ ÖNGÖREN EFFECTHİVE (ETKİ VE İNOVASYON KOVANI) İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.