Aydıntepe'de çocuklar geleneksel oyunlarla sosyal becerilerini geliştiriyor

Aydıntepe'de geleneksel oyunlarla öğrenme
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen Maarifin Kalbinde Oyun etkinlikleri kapsamında ilkokul ve anaokulu öğrencilerine yönelik geleneksel çocuk oyunları ve eğitici etkinlikler gerçekleştirildi.
okullarda yapılan etkinlikler:
Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda öğrenciler top verme oyunu oynadı, Hacivat-Karagöz gölge oyununu izledi ve masal çemberine katıldı. Etkinlikler, çocukların oyun yoluyla deneyim kazanmasını hedefledi.
oyunun gelişimsel etkileri:
Aydıntepe Anaokulunda ise çocuklar el ele tutuşarak oyun çemberi oluşturdu ve arkadaşlarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynadı. Oyunlar aracılığıyla öğrencilerin arkadaşlarıyla etkileşim kurma, birlikte hareket etme ve paylaşma becerileri desteklendi.
Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılmasına yönelik bu etkinlikler, çocukların okul ortamında eğlenerek öğrenmelerine katkı sağladı.
AYDINTEPE’DE ÖĞRENCİLER GELENEKSEL OYUNLARLA EĞLENEREK ÖĞRENİYOR
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