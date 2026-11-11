Aydıntepe'de çocuklar geleneksel oyunlarla sosyal becerilerini geliştiriyor

Aydıntepe'de 'Maarifin Kalbinde Oyun' kapsamında ilkokul ve anaokulu öğrencileri Hacivat-Karagöz, masal ve çember oyunlarıyla paylaşma ve iş birliği öğrendi.