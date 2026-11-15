akademisyenin mardinlilere yönelik paylaşımı soruşturmayı beraberinde getirdi

Ege Üniversitesi öğretim üyesinin paylaşımı ve tepkiler

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın Çeşme Projesi açıklamasını alıntılayarak tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Gürüz, alıntısına eklediği ifadede Mardinlileri de hedef aldı ve paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

vekilden sert karşılık:

Paylaşıma doğrudan yanıt veren Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal medya hesabından şu sert ifadeleri kullandı:

"Hadsiz! Akademik unvanın arkasına saklanıp millete tepeden bakan o kibrin, aslında ne kadar derin bir cehalet ve nefret bataklığında yüzdüğünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermiş! Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin beşiği Mardin’in evlatlarını ötekileştirmek de, bir kadının siyasetteki varlığını hedef almak da, alın teriyle evine ekmek götüren midyeci kardeşimizin onurlu emeğini aşağılamak da senin o kokuşmuş ve sığ zihniyetinin haddi değildir! Ben İzmir’in seçilmiş milletvekili olarak; laf değil eser ve vizyon üretiyor, sektörün tüm aktörleriyle el ele vererek turizmi 12 aya yayacak dev projelerle Çeşme’yi dünya markası haline getirmek için gece gündüz sahada çalışıyorum! Senin gibi faşizan, ayrımcı ve kibir abidesi kafalar ise kendi karanlık nefretinde boğulmaya mahkum olacaktır!"