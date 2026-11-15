Elazığ'da gönüllüleri sahaya hazırlama eğitimi

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim

Elazığ'da AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim ve uygulama faaliyeti, bölgedeki AFAD gönüllüleri için organize edildi. Program, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefiyle planlandı ve hem teorik hem de uygulamalı bölümler içerdi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde gönüllülere afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler, görev ve sorumluluklar ile afet müdahale süreçlerine ilişkin detaylı teorik bilgiler aktarıldı. Katılımcılara, müdahale zinciri içinde yer alacak görevlerin önemi ve koordinasyon kuralları üzerinde duruldu.

Ekipman tanıtımı ve uygulama:

Programın uygulamalı bölümünde, afet ve acil durumlarda kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar tanıtıldı, bu malzemelerin kullanım alanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Gönüllüler, gösterilen teknikler doğrultusunda çadır kurma ve toplama çalışmaları gerçekleştirdi ve ekipmanların sahada doğru kullanımını pratikte denedi.

Hedefler ve beklenen kazanımlar:

Gerçekleştirilen eğitim ile amaç, destek AFAD gönüllülerinin afetlere hazırlık, müdahale ve destek süreçlerindeki bilgi ve becerilerini geliştirmek; muhtemel afetlere karşı daha donanımlı hale gelmelerini sağlamaktı. Kurs sonunda gönüllülerin koordinasyon, ekip çalışması ve temel müdahale uygulamalarında yeterliliklerinin artırılması bekleniyor.

ELAZIĞ'DA AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AFAD GÖNÜLLÜLERİNE YÖNELİK EĞİTİM VE UYGULAMA FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.