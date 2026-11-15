Rize’ye konuşlanacak deniz üssü: 5 bin asker, tersane ve lojman hedefi

görüşme ve açıklama:

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Ardeşen Muhtarlar Derneği ziyareti sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Doğu Karadeniz bölgesine bir üs kurma kararını duyurdu. Katmer, bu üssün büyük bir bölümünün Rize'ye konuşlandırılacağını belirterek projenin önemli kısmının daha önce Kuzey Saha Komutanımız Koramiral'in Rize ziyareti sırasında imzalandığını ve kararların verildiğini söyledi. Ankara ziyaretinde de konunun Cumhurbaşkanımızla sonlandırılacağını ifade etti.

yatırımın kapsamı:

Katmer, üssün lojistik ve altyapı açısından geniş kapsamlı olacağını aktardı. Planlamada Rize Limanı başta gösterilirken, limanın yanında kullanılabilecek 250 dönüm dolgu alanı bulunduğu vurgulandı. Proje renkleri arasında tersane kurularak denizaltı ve insansız denizaltı gemilerinin üretiminin sağlanması, belirli gemilerin lojistiğe bağlanması ve havaalanı kenarına hücumbotların bağlanması yer alıyor. İlk etapta burada eğitim için 5 bin askerin gelmesi ve; ayrıca 500 lojman talebi olduğuna dikkat çekildi.

gerekçe ve zamanlama:

Doğu Karadeniz ikliminin Deniz Kuvvetleri için tercih sebebi olduğuna işaret eden Katmer, İskenderun gibi sıcak iklimlerin zaman zaman olumsuz sonuçlara yol açtığını ve bu nedenle Karadeniz'in daha elverişli bulunduğunu anlattı. Ayrıca yatırımın lojistik açıdan Ovit Tüneli ve havaalanı bağlantılarıyla destekleneceğini belirtti.

Katmer, Rize Limanı kullanımının 2027 Ağustos ayında sona erip limanın boşalacağını, bu durumun bölge için önemli bir fırsat oluşturduğunu söyledi. Tüm sayılan yatırımların 2027-2028 sonlarına doğru Rize’ye gelmiş olmasının hedeflendiği kaydedildi.

AK PARTİ RİZE İL BAŞKANI KATMER