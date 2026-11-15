Kocaeli'de kıyıdan 15 torba atık çıktı, veriler Avrupa izleme sistemine iletildi

uzunkum lahana koyu'nda kıyı temizliği gerçekleştirildi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'daki Uzunkum Lahana Koyu'nda düzenlediği kıyı temizliği çalışmasında 15 torba atık topladı. Etkinlik, kıyı kirliliğinin azaltılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlendi. Çalışma, Avrupa Çevre Ajansı'nın Marine Litter Watch (MLW) programı kapsamında yürütüldü ve belirlenen temizlik noktalarından biri olan Uzunkum Lahana Koyu'nda uygulandı.

katılım ve toplama detayları:

Yürütülen temizlik çalışmalarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli ile Altıntel Liman ve Terminal İşletmeciliği çalışanları katıldı. Kandıra Diriliş Koyu ile Uzunkum Lahana Koyu'nda yapılan periyodik temizlikler yılda 4 kez tekrarlanıyor. Son çalışmada kıyı şeridindeki atıklar toplanıp, bertaraf edilmek üzere toplamda bir araya getirildi.

veri kaydı ve uluslararası paylaşım:

Toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak miktarlarıyla birlikte kayıt altına alındı. Bu veriler raporlanıp TÜRÇEV üzerinden Avrupa Çevre Ajansı'na iletiliyor; böylece ülke çapındaki çalışmalar uluslararası izleme sistemlerine katkı sağlıyor. Elde edilen bilgiler, kıyı kirliliğinin izlenmesi, atık türlerinin değerlendirilmesi ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin bilimsel verilerle desteklenmesi amacıyla kullanılıyor.

Bu düzenli temizlik ve veri paylaşımı uygulaması, kıyıların izlenmesi ve kirlilik kaynaklarının tespitine yönelik uzun vadeli planlama için temel veri sağlıyor ve çevre yönetimi çalışmalarına bilimsellik katıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KANDIRA'DAKİ UZUNKUM LAHANA KOYU'NDA DÜZENLENEN KIYI TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİNDE 15 TORBA ATIK TOPLANDI.