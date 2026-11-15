Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Kocaeli'de kıyıdan 15 torba atık çıktı, veriler Avrupa izleme sistemine iletildi

Uzunkum Lahana Koyu'ndaki kıyı temizliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 torba atık topladı; ayrıştırılan veriler TÜRÇEV aracılığıyla Avrupa izleme sistemine aktarıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli'de kıyıdan 15 torba atık çıktı, veriler Avrupa izleme sistemine iletildi

uzunkum lahana koyu'nda kıyı temizliği gerçekleştirildi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'daki Uzunkum Lahana Koyu'nda düzenlediği kıyı temizliği çalışmasında 15 torba atık topladı. Etkinlik, kıyı kirliliğinin azaltılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlendi. Çalışma, Avrupa Çevre Ajansı'nın Marine Litter Watch (MLW) programı kapsamında yürütüldü ve belirlenen temizlik noktalarından biri olan Uzunkum Lahana Koyu'nda uygulandı.

katılım ve toplama detayları:

Yürütülen temizlik çalışmalarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli ile Altıntel Liman ve Terminal İşletmeciliği çalışanları katıldı. Kandıra Diriliş Koyu ile Uzunkum Lahana Koyu'nda yapılan periyodik temizlikler yılda 4 kez tekrarlanıyor. Son çalışmada kıyı şeridindeki atıklar toplanıp, bertaraf edilmek üzere toplamda bir araya getirildi.

veri kaydı ve uluslararası paylaşım:

Toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak miktarlarıyla birlikte kayıt altına alındı. Bu veriler raporlanıp TÜRÇEV üzerinden Avrupa Çevre Ajansı'na iletiliyor; böylece ülke çapındaki çalışmalar uluslararası izleme sistemlerine katkı sağlıyor. Elde edilen bilgiler, kıyı kirliliğinin izlenmesi, atık türlerinin değerlendirilmesi ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin bilimsel verilerle desteklenmesi amacıyla kullanılıyor.

Bu düzenli temizlik ve veri paylaşımı uygulaması, kıyıların izlenmesi ve kirlilik kaynaklarının tespitine yönelik uzun vadeli planlama için temel veri sağlıyor ve çevre yönetimi çalışmalarına bilimsellik katıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KANDIRA&#039;DAKİ UZUNKUM LAHANA KOYU&#039;NDA DÜZENLENEN KIYI...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KANDIRA'DAKİ UZUNKUM LAHANA KOYU'NDA DÜZENLENEN KIYI TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİNDE 15 TORBA ATIK TOPLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla COP31'de su güvenliği ve mevsimsel nüfusun finansmana dahil edilmesi çağrı...
images

Hatay ekipleri İskenderun ve Samandağ’da mahsur kalan hayvanları kurtardı
images

Tarım için hayati adım: Hatay'da üç yılda 1 milyon 550 bin metre kanal temizlend...
images

Masatlı cop31'de hatay'ın kültürel mirasını ve iklime dirençli şehirleşme yaklaş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atatürk anıtı önünde KKTC'nin 43. kuruluş yılı kutlandı

Bilecik'te belediye bahçesinden kadınların gelirine dönüşen hurma hasadı

Bilecik'te genç sosyal hizmet uzmanlarına bakanlık çalışmaları aktarıldı

Karayolları afet ve olağanüstü lojistikte İHA pistine dönüştürülüyor

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor