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Sivas'ta 80 yılı aşan kulpsuz fincan geleneğiyle kahvede ay ve yıldızı yaşatıyor

Sivas'ta 1943'ten beri üç nesildir kulpsuz fincanla sunulan Türk kahvesi, fincanın hilal-yıldız sembolüyle milli duyguları güçlendiriyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sivas'ta 80 yılı aşan kulpsuz fincan geleneğiyle kahvede ay ve yıldızı yaşatıyor

Sivas'ta 80 yılı aşkın süredir süren kulpsuz fincan geleneği

Sivas'ta 1943 yılında faaliyete geçen tarihi kahvehane, üç nesildir sürdürülen ve Osmanlı'dan günümüze taşınan kulpsuz fincan sunumuyla dikkat çekiyor. İşletme, hem mekan düzeni hem de servis geleneğiyle geçmişle bağ kuran bir atmosfer sunuyor. İç mekanda görülen Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eşyaları, ziyaretçilere kahvenin tadını çıkarırken aynı zamanda bir dönem yolculuğu yapma olanağı sağlıyor.

Hilal ve yıldız sembolünün kahve sunumundaki yeri:

İşletmede kulpsuz fincan tercihinin ardında sembolik bir anlatı yer alıyor. Kahve fincanını avuçlayan elin oluşturduğu hilal ile fincanın içindeki kahvenin temsil ettiği yıldız, Türk bayrağındaki ay ve yıldız göndermesini oluşturuyor. Bu görsel karşılaştırma, kahve sunumunu sıradan bir ikram olmaktan çıkarıp milli duyguları harekete geçiren küçük bir ritüele dönüştürüyor.

Gelenek ve kuşaklar arası süreklilik:

İşletme sahibi Onur Yıldız, kahvehaneyi 1943'te kuran dedesi Hüseyin Yıldız'ın başlattığı düzeni aynı titizlikle sürdürdüklerini söylüyor. Onur Yıldız, "Amacımız kahve içerken tarihi yaşatmak" sözleriyle geleneğin motivasyonunu özetliyor. Üç nesildir süregelen bu uygulama, ziyaretçilere sadece kahve tadımı değil, aynı zamanda yerel kültür ve tarih bilincini pekiştiren bir deneyim sunuyor.

Tarihi kahvehane, aynı sunum biçimini ve mekan düzenini koruyarak hem yerel halkın hem de gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kulpsuz fincan geleneğinin Osmanlı kökenine işaret etmesi ve bayrak sembolizmiyle bağ kurması, bu uygulamayı bölgesel bir kültürel miras unsuru haline getiriyor.

Sivas’ta 1943’ten bu yana devam eden kulpsuz fincan geleneği yaşatılıyor milli duyguları...

Sivas’ta 1943’ten bu yana devam eden kulpsuz fincan geleneği yaşatılıyor milli duyguları yükseltiyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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