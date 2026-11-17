Soğuklar modern soba tercihlerini artırdı: Adana'da satışlar yükseldi

Adana'da kışın etkisini göstermesiyle soba satışlarında dikkate değer bir artış yaşanıyor. Tüketiciler klasik modellerin yerine estetik ve farklı fonksiyonlara sahip modern sobaları tercih ediyor. Satıcılar, talebin yalnızca ısınma ihtiyacından öte görsellik ve kullanım kolaylığı gerekçesiyle de yükseldiğini belirtiyor.

tercihler neden değişti:

Satıcılar, müşterilerin artık eski tip kömür sobası yerine döküm ve şömine görünümlü modelleri seçtiğini söylüyor. Bu yeni nesil sobaların daha yüksek ısı verimi sağladığı, daha ekonomik olduğu ve evde kömür izi bırakmadığı öne sürülüyor. Firma yetkilileri, bazı yeni tip sobaların tek seferde 150 metrekarelik alanı ısıtabildiğini ifade ediyor.

Soba fiyatları model ve özelliklere göre geniş bir aralık gösteriyor; satıcılar modern sobaların 10-12 bin TL'den başlayıp 120 bin TL'ye kadar çıktığını belirtiyor. Bu aralık, basit ısıtma işlevinin ötesinde tasarım, malzeme kalitesi ve ek özelliklerin fiyatı etkilediğini ortaya koyuyor.

sektör temsilcisinin değerlendirmesi:

Soba satıcısı Fuat Okutucu, 12 senedir sektörün içinde olduğunu belirterek her yıl yeni modellerin piyasaya çıktığını söyledi. Okutucu, eski tip sobaların devrinin sona erdiğini, modernleşmenin sektöre hareket getirdiğini ve döküm sobaların rağbet gördüğünü vurguladı. İfadelerine göre, yeni sobalar hem daha güvenli hem de daha sağlıklı konumunda ve geleneksel modellerde görülen pislik artık sorun olmuyor. Okutucu ayrıca köy ve yaylalara göçün satışları artırdığını ve bazı müşterilerin sadece görsellik amaçlı bile soba aldığını aktardı.

müşteri deneyimi:

Müşteriler de benzer sebeplerle modern modellere yöneldiğini söylüyor. Soba alan Barış Oturan, kış hazırlığı yaptıklarını ve temizliği ile estetiği nedeniyle yeni nesil model tercih ettiklerini belirtti. Oturan, satış sırasında kendilerine modern modeller önerildiğini ve hem görünüm hem ısı performansını deneyimleyeceklerini ifade etti.

Sonuç olarak Adana'da soğuk havaların başlamasıyla soba talebi artarken, tüketiciler klasik çözümler yerine estetik, verimli ve daha temiz çalışan modern sobaları tercih ediyor. Fiyat skalasının geniş olması, alıcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre farklı seçenekler sunduğunu gösteriyor.

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