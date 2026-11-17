operasyon ve ele geçen eserler:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, yasa dışı yollarla temin edildiği değerlendirilen eserlerin satılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 354 bronz sikke ile birlikte 1 bronz küp ve 1 kilise çanı olmak üzere toplam bin 356 eser ele geçirildi.

soruşturma ve yakalama süreci:

Çalışma kapsamında, Ş.A. isimli şüphelinin Kurtalan'da müşteri aradığı tespit edildi. Pars Analiz Sistemi ile yapılan takip ve fiziki çalışmanın ardından şüpheli, ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda ele geçen eserler yetkililerce kayıt altına alındı.

adli işlem ve mirasın korunması:

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Yetkililer, ele geçirilen eserlerin korunması ve kültürel mirasın izinsiz ticaretinin önlenmesinin önemine dikkat çekti.

SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, ROMA DÖNEMİNE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN BİN 354 SİKKE VE 2 TARİHİ OBJE OLMAK ÜZERE TOPLAM BİN 356 ESER ELE GEÇİRİLDİ.