toplantı değerlendirmesi

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen haftalık değerlendirme ve süreç planlama toplantısı, Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya kurum yöneticileri katıldı ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamlılığı ile ilgili genel durum ele alındı.

gündemdeki öncelikler:

Katılımcılar, ara tatilın ardından yürütülecek çalışmalar üzerinde durdu. Toplantıda, eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin hazırlıklar, planlanan faaliyetler ve öğretim süreçlerinin izlenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Her kurumun sorumlulukları ile öncelikli hedefler netleştirildi.

izlenecek yol haritası:

Toplantı sonunda, önümüzdeki döneme ilişkin uygulama adımları ve takip mekanizmaları konuşuldu. Katılımcılar, planların zamanında hayata geçirilmesi ve eğitim kalitesinin sürdürülmesi için koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Milli Eğitim Müdürlüğü, alınan kararlar doğrultusunda gerekli hazırlıkları takip edecek.

DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAFTALIK DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA TOPLANTISINDA, ARA TATİL SONRASI EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.