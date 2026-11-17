Kapadokya modeli COP31'de: yenileyici turizmle mirasın geleceğini inşa etmek

Kapadokya Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen panelde bölgenin sürdürülebilir turizm yaklaşımını uluslararası gündeme taşıdı. Panel, COP31 Yeşil Bölge'deki Dirençli Şehirler Hub'da "Kapadokya Modeli: İklim Krizi Çağında Sürdürülebilir Turizm, Gastronomi ve Kültürel Miras" başlığıyla gerçekleşti.

Kapadokya'nın iklim uyum birikimi:

Panelde konuşan Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kapadokya'nın binlerce yıllık yerleşim, tarım, gıda saklama ve su paylaşımı pratikleri sayesinde iklim koşullarına uyum konusunda önemli bir bilgi birikimine sahip olduğunu vurguladı. Karasar, bölgenin yaklaşık 300 bin kişilik bir ekosistem ile milyonlarca ziyaretçiyi aynı anda ağırladığını, bunun özellikle su ve toprak gibi doğal kaynaklar üzerinde artan bir baskı yarattığını belirtti.

Bu bağlamda sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel zararları azaltmak ya da durdurmak olmadığını; turizm uygulamalarının yenileyici ve onarıcı bir yaklaşımla yeniden kurgulanması gerektiğini ifade etti. Karasar, Kapadokya'nın geçmişten gelen pratiklerinin bugünün iklim sorunlarına ışık tutabileceğini söyledi.

yenileyici turizme geçiş için adımlar:

Konuşmasında Karasar, dönüşüm için üç temel gerekliliğe dikkat çekti: doğal kaynakların bilimsel verilerle izlenmesi, yerel kapasitenin güçlendirilmesi ve çevre finansmanına erişimin artırılması. Bu unsurların birlikte çalışması sayesinde turizmin hem çevresel hem de sosyo-ekonomik etkilerinin azaltılabileceği aktarıldı.

Panelde ayrıca Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, turizm yatırımcısı ve işletmeci İsmet Öztanık ile Nazende Restoran Kurucu Ortağı ve Şefi Uluç Sakarya görüşlerini paylaştı. Katılımcılar, Kapadokya'nın geleceğinin sadece ziyaretçi sayısının artırılmasıyla değil; konaklama süresinin uzatılması, turizm deneyiminin niteliğinin yükseltilmesi, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve kültürel mirasın korunmasıyla şekillenmesi gerektiğini belirtti.

Panel moderatörü Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen yönetiminde yürütülen tartışmada, kamu, akademi, özel sektör ve yerel üreticilerin ortak hedef etrafında buluşmasının önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, Kapadokya Modeli'nin bütüncül yönetim anlayışıyla diğer destinasyonlar için de örnek teşkil edebileceğini ifade etti.

Sonuç olarak panelde ortaya çıkan değerlendirmelerin Kapadokya Modeli odağında derleneceği ve kapsamlı bir yayınla farklı paydaşlarla paylaşılacağı açıklandı. Bu adımın, bölgenin kültürel ve doğal mirasını koruyarak uzun vadeli dayanıklılık sağlama hedefini pekiştirmesi bekleniyor.

PROF. DR. HASAN ALİ KARASAR (SAĞDAN ÜÇÜNCÜ) "KAPADOKYA MODELİ: İKLİM KRİZİ ÇAĞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, GASTRONOMİ VE KÜLTÜREL MİRAS" BAŞLIKLI PANELDE KONUŞTU