Diyarbakır'da jandarma personeline helikopter eğitimi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya paylaşımına göre, Diyarbakır'ta jandarma personeline helikopterden inme, helikoptere binme ve helikopteri yönlendirme konularında eğitim verildi.

Eğitimin kapsamı:

Eğitim, Genel Maksat Helikopterinden İnme, Helikoptere Binme ve Helikopteri Yönlendirme Eğitimi adıyla gerçekleştirildi. Kurs sırasında helikopterle intikal süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılara hem teorik hem uygulamalı olarak aktarıldı.

Katılımcı birimler ve uygulama:

Uygulamaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile Hani 3’üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeli katıldı. Eğitim, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı tarafından sağlanan helikopter desteğiyle yürütüldü.

Komutanlığın paylaşımında, eğitimlerin personelin helikopterle intikal, güvenlik ve koordinasyon becerilerini pekiştirmeye yönelik olduğu vurgulandı.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA PERSONELİNE HELİKOPTERDEN İNME, BİNME VE HELİKOPTERİ YÖNLENDİRME EĞİTİMİ VERİLDİ.