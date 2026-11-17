Yazyurdu'nda buluşma:

Bayburt İl Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane otobüsü, Yazyurdu köyünde çocuklarla bir araya getirildi. Etkinlikte kütüphane görevlileri, çocuklara kitap okumanın ve kütüphane hizmetlerinden nasıl yararlanabileceklerinin önemini anlattı.

Etkinlikte yapılanlar:

Program kapsamında çocuklara kitap hediye edildi ve okuma saatleri düzenlendi. Kütüphane kartı çıkarma, kitap ödünç alma süreçleri ve kütüphane kullanımına ilişkin bilgiler paylaşılırken, küçük yaşta kitapla tanışmanın yararları üzerinde duruldu.

Gezici kütüphanenin hedefleri:

Gezici Kütüphane hizmetiyle amaç, kitap ve kütüphane kültürünü farklı yerleşim yerlerindeki çocuklara ulaştırmak ve okuma sevgisini yaygınlaştırmak. Etkinlik, çocukların kitaplarla daha yakından tanışmasını sağlayarak kütüphane hizmetlerinden yararlanma bilincini artırmayı hedefliyor.

EZİCİ KÜTÜPHANE YAZYURDU KÖYÜNDE ÇOCUKLARLA BULUŞTU