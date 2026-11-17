Güncelliğini koruyan bir klasik:

Aleksandr A. Sveçin'in Strateji adlı eseri, yayımlanmasının üzerinden bir asır geçmesine rağmen günümüzün en yakıcı askerî sorularına ışık tutuyor. Anna Sunar çevirisiyle İlgi Kültür Sanat Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan kitap; askeri harekâtların ötesinde siyaset, ekonomi, lojistik ve toplumsal dayanıklılık gibi unsurları bir arada değerlendiren bir bakış sunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki çatışmalar, Afganistan'daki gerilemeler veya Kızıldeniz'deki gerilimler, yalnızca cephedeki silahlı mücadelelerle açıklanamaz. Sveçin, bu karmaşık ilişki ağını çözümleyen bir çerçeve sunuyor ve modern teknolojilerin stratejinin yerini alamayacağını vurguluyor.

Clausewitz'ten operasyonel sanata uzanan miras:

1878 doğumlu Sveçin, Çarlık Rusyası ordusunda yetişmiş, Rus-Japon Savaşı ve I. Dünya Savaşı deneyimleri sonrası Sovyet askerî düşüncesinin biçimlenmesinde etkili olmuş bir isimdir. İlk baskısı 1926'da yapılan Strateji, Clausewitz geleneğinin devamı niteliğinde olmakla birlikte sanayileşme, kitlesel ordular ve teknolojik gelişmelerin savaşı nasıl dönüştürdüğünü ele alır.

Sveçin, taktik ile strateji arasında köprü kuran ve bugün birçok askerî akademide öğretilen operasyonel sanat kavramının teorik temellerini atmıştır. Ona göre muharebe sahasındaki başarıların stratejik değeri, bu başarıların siyasi hedeflere ne ölçüde hizmet ettiğine bağlıdır.

İmha mı, yıpratma mı? savaşı kaynaklarla okumak:

Kitabın merkezindeki tartışmalardan biri, kesin sonuca yönelik imha stratejisi ile zaman içinde direnci aşındırmayı hedefleyen yıpratma stratejisi arasındaki ayrımdır. Sveçin hiçbir yöntemi mutlaklaştırmaz; hangi yaklaşımın uygulanabilir olduğuna siyasi hedefler, ekonomik kapasite, coğrafya, ittifaklar ve askeri imkânlar karar verir.

Bu perspektif, bugün mühimmat üretimi, insan gücü, ekonomik dayanıklılık, dış yardımlar ve siyasi iradenin sürdürülebilirliği üzerinden yürütülen tartışmalarla doğrudan bağlantılıdır. Sveçin için zaman, yalnızca bir süreç değil, stratejik bir unsur olarak ele alınmalıdır.

Teknolojik yenilikler—insansız hava araçları, hipersonik füzeler, yapay zekâ ve uydu sistemleri—savaşın araçlarını değiştirmiş olsa da; Sveçin, stratejik düşüncenin hâlâ merkezi olduğu gerçeğini korur. Bu nedenle savaşın cephe gerisine, enerji koridorlarına, üretim altyapısına, ulaştırma hatlarına ve toplumsal dirence odaklanmak kaçınılmazdır.

Sveçin'in fikirleri yalnızca Sovyet askerî literatürüyle sınırlı kalmamış; ABD Kara Harp Akademisi, Ulusal Savunma Üniversitesi ve Fort Leavenworth Komuta ve Genelkurmay Koleji gibi kurumların çalışmalarında da referans verilmiştir. David Glantz, John Erickson, Jacob Kipp ve Condoleezza Rice gibi araştırmacı ve akademisyenlerin eserlerinde Sveçin'e atıf yapılır; Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov da düşüncesine atıf edenler arasındadır.

1938'de Stalin dönemindeki tasfiyelerde hayatına son verilen Sveçin'in kişisel trajisi, eserlerinin tarihî bağlamını değiştirmez; aksine onun analizlerinin sonraki kuşaklara savaş üzerine düşünmenin yöntemini öğrettiği kabul edilir.

Strateji'nin Türkçeye kazandırılması, kurmay subaylardan akademisyenlere, diplomatlardan stratejiyle ilgilenen tüm okurlara önemli bir kaynak sunuyor. Günün büyük güç rekabeti ve uzun süreli çatışma riskleri göz önünde bulundurulduğunda Sveçin'in eserinin Türkçe erişime açılması zamansız değil, gereklidir.

ASKERÎ DÜŞÜNCE TARİHİNİN EN ÖZGÜN İSİMLERİNDEN ALEKSANDR A. SVEÇİN’İN, YAYIMLANMASININ ÜZERİNDEN BİR ASIR GEÇMESİNE RAĞMEN GÜNCELLİĞİNİ KORUYAN BAŞYAPITI STRATEJİ, ANNA SUNAR’IN ÇEVİRİSİYLE İLGİ KÜLTÜR SANAT YAYINLARI TARAFINDAN TÜRK OKURUYLA BULUŞTURULDU.