Akasya reset fest ile sonbahara müzikli dönüş

Akasya Reset Fest şehre dönüşü kutluyor

Akkök Holding iştiraki Akiş GYO bünyesindeki Akasya, 12-13 Eylül tarihlerinde kapılarını açarak yazın ardından şehre dönüşü Reset Fest ile müzik, sanat, tasarım, gastronomi ve eğlenceyle karşılayacak. "Şehri yeniden başlat" mottosuyla hazırlanan etkinlik, Akasya’nın farklı noktalarında aynı anda sürecek programlarla yeni sezona canlı bir başlangıç hedefliyor.

Festival programı ve sahne etkinlikleri:

Festival boyunca Güney Meydan ve 1. Kat kuzey girişte gün boyu müzik dinletileri ve dans gösterileri yapılacak. Akasya Retro Lunapark ise performansların merkezi olacak; Cumartesi akşamı ana sahnede OD Band ve Sufle konserleri festival atmosferini yükseltecek. Pazar akşamüstü sahnede Tolga Duyan ft. Bulut Adalı Seçkin dinletisi yer alırken, Pazar akşamı Akasya Açık Hava Sinemasında Kardeş Takımı 3 izleyicilerle buluşacak.

Atölyeler, üretici durakları ve sürpriz hediyeler:

Festival kapsamındaki üretici deneyim alanlarında ziyaretçiler; çanta, matara ve defter gibi ürünleri kişiselleştirme fırsatı bulacak. Çocuklara özel etiket bastırma alanı, Küntay Tarık Evren ile Doodle etkinliği, make-up istasyonu, AI fotoğraf alanı ve çeşitli oyunlar üretici durakları arasında yer alıyor. Katılımcılar etkinlikler listesindeki en az 6’sını tamamladıklarında sürpriz hediyeler kazanma şansı elde edecekler.

Çocuk atölyeleri ve üretkenlik alanları:

Akasya Retro Lunapark boyunca çocuk ziyaretçiler için seramik, çanta boyama, ahşap oyuncak boyama ve tişört boyama gibi üretici atölyeleri düzenlenecek; bu atölyeler çocuklara el becerilerini geliştirme ve kendi tasarımlarını oluşturma imkânı sunacak.

Pop-up tasarım pazarı ve lezzet alanı:

Giriş kat güney meydanında kurulacak pop-up tasarım pazarında, okul alışverişi için özel ürünlerden farklı tasarım objelere kadar birçok marka yer alacak. Lunapark alanında kurulan lezzet alanında ise yiyecek kamyonetleri açık havada yemek keyfi sunacak; burger, pizza, hot dog, waffle, çıtır tavuk, kokoreç, patates ve churros gibi seçenekler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Havuz çevresinde oluşturulan oturma alanları ise buluşmaları ve dinlenmeyi rahatça mümkün kılacak.

İki gün sürecek Akasya Reset Fest, farklı yaş grupları için tasarlanmış içerikleriyle yeni sezona hareketlilik katmayı ve şehir yaşamına renkli bir başlangıç sunmayı amaçlıyor.

AKKÖK HOLDİNG İŞTİRAKİ AKİŞ GYO BÜNYESİNDE YER ALAN AKASYA, 12-13 EYLÜL TARİHLERİNDE DÜZENLEYECEĞİ AKASYA RESET FEST İLE ŞEHRE DÖNÜŞÜ MÜZİK, SANAT, TASARIM, LEZZET VE EĞLENCEYLE BULUŞTURACAK.