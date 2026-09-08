Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'nden destek alıp beslenmesini değiştirince 30 kilo verip gündelik yaşamı düzeldi

İstanbul değil, Mersin: başvuru ve tedavi süreci

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan özel güvenlik görevlisi Ahmet Bolat (48), fazla kiloları nedeniyle günlük yaşamda zorlanınca yaklaşık bir yıl önce Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Hekim kontrolü ve kan tahlillerinin ardından diyetisyen eşliğinde yürütülen program kapsamında Bolat, tedaviyi aksatmadan 12 ay süresince sürdürdü.

Programın uygulaması:

Merkezde yapılan değerlendirmeler ve diyetisyen takibiyle oluşturulan beslenme planı düzenli kontrollerle desteklendi. Her ay gerçekleştirilen değerlendirmelerde kilo kaybı ile vücut kompozisyonu, yağ dokusu kaybı ve bel çevresi ölçümleri takip edildi.

Sonuçlar: kilo, bel çevresi ve kan değerleri

Süreç sonunda Bolat, başlangıçtaki 133 kilogramın üstünden 103 kilograma düştü; toplamda yaklaşık 30 kilo verdi. Bel çevresi ölçümleri ise 140 santimetreden 100 santimetreye geriledi. Başlangıçta yüksek olan insülin direnci ve HOMA değeri (8’in üzerinde) yapılan takiplerle normale döndü.

Günlük hayatta gözlenen değişimler:

Bolat kilo kaybıyla birlikte yürürken nefes nefese kalma durumunun ortadan kalktığını, merdiven çıkma ve işini yapma konusunda daha rahat olduğunu, vücut ağrılarının azaldığını ve gece uykularının düzeldiğini bildirdi.

Uzman yorumu ve korunma önerileri

Diyetisyen Emre Kola uygulamanın düzenli kontrollerle yürüdüğünü, Bolat’ın her ay merkeze gelerek ilerlemesini takip ettiklerini belirtti. Kola, bel çevresinin 94 santimetrenin altına düşürülmesinin hedeflendiğini söyledi ve kilo koruma açısından yaşam tarzı değişikliğinin önemine vurgu yaptı.

Kola ayrıca kilo vermenin göreli olarak kolay olabildiğini ancak alışkanlıklar değişmediği sürece verilen kiloların geri alınma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti; bu nedenle kişiye uygun bir diyetle kalıcı yaşam tarzı değişikliğinin şart olduğunu ifade etti.

Ahmet Bolat ise sürecin başından beri vazgeçmediğini, kontrollerini aksatmadığını ve merkezlerin benzer durumda olanlara önemli destek sunduğunu söyledi.

MERSİN’DE FAZLA KİLOLARI NEDENİYLE YÜRÜRKEN NEFES NEFESE KALAN VE ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYAN 48 YAŞINDAKİ AHMET BOLAT, SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ’NDEN ALDIĞI DESTEKLE 12 AYDA 30 KİLO VERDİ.