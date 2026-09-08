Kuşadası'nda özer türk stadı kapalı tribünü yıkılacak, alışveriş merkezi iddialarına net yanıt

Meclis kararı ve çalışma alanı:

Kuşadası Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısı Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, uzun yıllardır kentte hizmet veren Özer Türk Stadı'nın kapalı tribünüyle ilgili bilimsel raporlara dayanan bir karar alındı: yapılan karot testlerinde tribünün depreme dayanıklı olmadığı tespit edilerek yıkım kararı verildi.

İnceleme ve maliyet değerlendirmesi:

Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, çalışmaların Mayıs 2024'te gerçekleştirilen karot testlerine dayandığını belirtti. Demirtaş, binanın 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu ve mevcut yapıyı güçlendirmenin maliyetinin, yenisini yapmanın maliyetinin yaklaşık yüzde 40 üzerine çıktığını söyledi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün de benzer uyarıları bulunduğu ifade edildi.

Gelecek planı ve taahhüt:

Demirtaş, kararın ardından kamuoyunu doğrudan bilgilendirdi ve alandaki kullanım amacına ilişkin netlik sağladı. Başkan vekili, 'Buradan açıkça şunu söylemek istiyorum. Bu alanda herhangi bir şekilde alışveriş merkezi yapılması söz konusu bile değil. Burası bir spor alanı.' ifadelerini kullandı. Ayrıca en kısa zamanda uygun kaynak oluşturularak tribünün yeniden amacına uygun şekilde düzenleneceği taahhüt edildi.

Alınan yıkım kararı, mevcut güvenlik ve mali gerekçelere dayandırılırken belediye yetkilileri, bölgenin spor ve toplum kullanımına yönelik planların öncelikli olacağını vurguladı.

KUŞADASI’NDA YAPILAN KAROT TESTLERİ SONRASI DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN ÖZER TÜRK STADI’NIN KAPALI TRİBÜNÜ İÇİN YIKIM KARARI ÇIKARKEN, BÖLGE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ, “ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAPILMASI SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL” DEDİ.