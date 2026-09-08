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Bayburt'ta arıcılık destekleri için başvuru dönemi başladı

Bayburt’ta 2026 arıcılık destek başvuruları başladı. Üreticiler 30 Ekim Cuma'ya kadar, üyelik durumuna göre müdürlüklere veya birliklere başvuracak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayburt'ta arıcılık destekleri için başvuru dönemi başladı

Bayburt'ta 2026 arıcılık destek başvuruları başladı

Bayburt'ta arıcılık sektörünü desteklemeye yönelik 2026 yılı başvuruları resmen açıldı. Üreticiler, başvurularını belirtilen süre içinde tamamlamak üzere yönlendirildi.

Başvuru süresi ve son tarih:

Başvuruların son günü 30 Ekim Cuma olarak duyuruldu. Başvuru yapacak üreticilerin bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru kanalları ve üyelik durumu:

Arıcılar birliğine üye olmayan üreticiler destek başvurularını İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapabilecek. Arıcılar birliğine üye olan üreticiler ise destekleme başvurularını bağlı bulundukları birlik üzerinden gerçekleştirecek.

Üreticilerin başvuru sürecini takip etmeleri ve üyelik durumlarına göre doğru kanalı tercih etmeleri önem taşıyor. Başvuru yapanların belirtilen mercilerle irtibata geçerek işlemlerini zamanında tamamlamaları bekleniyor.

BAYBURT’TA 2026 YILI ARICILIK DESTEKLEME BAŞVURULARI BAŞLADI

BAYBURT’TA 2026 YILI ARICILIK DESTEKLEME BAŞVURULARI BAŞLADI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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