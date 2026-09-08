Dijital çağın gölgesinde gençlerde artan unutkanlık endişesi

Gençlerde artan unutkanlık endişesi

Teknolojinin yaşamı kolaylaştırmasına karşın, aşırı dijital kullanımın gençlerde unutkanlık ve dikkat dağınıklığını tetiklediğine dair uyarılar giderek yükseliyor. Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Büşra Er, gençlerde gözlenen bu tabloyu nedenleri, riskleri ve alınabilecek önlemler açısından değerlendirdi.

uzman ne diyor:

Dr. Er, "Eskiden daha çok ileri yaş grubunda görülen unutkanlık yakınmalarının artık ergenlik döneminde bile karşımıza çıkabiliyor. Unutmak; bilgiyi geri çağırmada ya da kaydetmede yaşanan zorluk olarak tanımlanır. Uyku düzensizliği, kötü beslenme, dikkat eksikliği, depresyon gibi nedenlerin yanı sıra dijital medya kullanımı da bu tabloyu besliyor" dedi.

Alman nörobilimci Manfred Spitzer’in "dijital demans" kavramına atıfta bulunan Dr. Er, özellikle gençlerde artan ekran süresinin dikkat ve hafıza fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı. "Sürekli uyarana maruz kalmak, bilgiye kolay erişim ve mavi ışığın uyku hormonlarını baskılaması, zihinsel tembelliğe neden oluyor" ifadelerini kullandı. Uzun süreli ve bölünmüş dikkat; öğrenme, hatırlama ve bilgiyi işleme süreçlerini zayıflatıyor.

korunma yolları:

Dr. Er, toplumda yaygın bir yanlış anlamaya da dikkat çekti: "Ailede Alzheimer hastası olması, genetik geçişi düşündürse de, Alzheimer vakaları tüm olguların yalnızca yüzde 1'inden azını oluşturuyor. Genetik testler rutin olarak önerilmemektedir."

Unutkanlık şikâyetlerinin büyük ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çeken uzman, somut öneriler sıraladı: dijital medya kullanım süresinin sınırlandırılması, düzenli ve yeterli uyku, sağlıklı beslenme ile beynin beslenmesi, düzenli kitap okuma ve zihinsel oyunlar (bulmaca, hafıza oyunları) ile zihinsel aktivitenin sürdürülmesi.

Dr. Er, erken dönemde fark edilip yaşam tarzı değişiklikleriyle müdahale edildiğinde gençlerde görülen unutkanlık yakınmalarının gerileyebileceğini belirterek, ailelerin ve eğitim kurumlarının ekran kullanımına yönelik sınır ve modeller koymasının önemine işaret etti.

TEKNOLOJİNİN HIZLA GELİŞMESİ HAYATI KOLAYLAŞTIRSA DA AŞIRI DİJİTAL KULLANIM, UNUTKANLIK VE DİKKAT DAĞINIKLIĞINI TETİKLEDİĞİNİ İFADE EDEN UZMANLAR, GENÇLER ARASINDA ARTAN "DİJİTAL DEMANS" RİSKİNE KARŞI UYARDI.