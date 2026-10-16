Tehlike sakarya'da devam ediyor: bakan çağrıda bulundu

Bakan Çiftçi'nin son değerlendirmesi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'da 14 Ekim'de başlayan sağanak yağış ve sellerle ilgili saha çalışmalarının durumunu paylaştı. Bakan Çiftçi, "Şu anda tehlike hala geçmiş değil" uyarısını tekrar ederek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın itibarıyla 5 il için turuncu uyarı vermeye devam ettiğini, bunlardan birinin de Sakarya olduğunu söyledi.

Çiftçi, ilk etapta Meteoroloji'nin 42 il için sarı, 6 il için turuncu kod verdiğini anımsattı ve henüz riskin tamamen sona ermediğini belirterek teyakkuz halinde olunması gerektiğini vurguladı.

Sahadaki koordinasyon ve personel dağılımı:

Bakanlık koordinasyonunu AFAD Koordinasyon Merkezi üzerinden yürüttüklerini aktaran Çiftçi, çalışmaların valiler, ilgili kurumlar ve belediyelerle eşgüdümlü sürdüğünü söyledi. İstanbul'da AFAD arama kurtarma ekipleri, büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik dahil olmak üzere 46 bin personelin görev başında olduğunu; tüm Türkiye'de ise toplam 60 bin personelin sahada yer aldığını belirtti.

Çiftçi, afet yönetiminde Cumhurbaşkanı'nın süreci yakından takip ettiğini ve ilgili tüm kurumlarla sahada aralıksız çalışıldığını ifade etti.

Hasar, tahliye ve altyapı zararları:

Bakanlığın verdiği rakamlara göre 112 Acil Çağrı Merkezine şu ana kadar 641 ihbar ulaştı; bunlardan 573'ü vaka kaydına dönüştü. Sahada yürütülen çalışmalarla 865 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Sakarya özelinde 1621 personel, 617 araç ve 8 bot ile kriz yönetimine devam ediliyor.

Sel ve taşkınlar sonucu Sakarya'da 2 yapı ve 5 köprü yıkılırken, elektrik, su ve telefon kesintileri ile kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor. Tarımsal alanda da önemli zararlar söz konusu; 170 bin kanatlı hayvan telef oldu ve 209 arı kovanı hasar gördü. Ferizli ilçesinde metrekareye 270 kilogram, Karasu'da ise 224 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Çiftçi, çevre illerden destek ekiplerin gönderildiğini, DSİ'nin sahada 44 araç ve 100 personel ile dere ıslah çalışmalarını sürdürdüğünü ve İçişleri Bakanlığı'nın AFAD üzerinden DSİ'ye tahsis ettiği 120 iş makinesi ve 20 kamyon dahil olmak üzere toplam 140 aracın kullanıldığını aktardı.

Yağışların ardından hasar tespit ve zarar tespit komisyonlarının sahada çalışacağını, devletin imkanları doğrultusunda vatandaşların zararının karşılanmaya devam edileceğini söyledi. Çiftçi, emek veren tüm kurum ve personele teşekkür etti.

Vatandaşlara çağrısını yineleyen Bakan, turuncu uyarı verilen illerde mümkünse dışarı çıkılmamasını, araçların güvenli yerlere park edilmesini istedi ve "Hakikatten çok ciddi yağışlar alıyoruz" sözleriyle benzer afetlere karşı dikkat çağrısını sürdürdü.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.