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Çorum kendi beton borusunu üretecek tesise kavuştu

Çorum Belediyesi, altyapı maliyetlerini düşürmek için 130 milyon liraya mal olacak beton boru üretim tesisinin temelini attı; üretimin kısa sürede başlaması hedefleniyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çorum kendi beton borusunu üretecek tesise kavuştu

Temel atma töreniyle üretim süreci başlıyor

Çorum Belediyesi, şehrin altyapısında kullanılan beton boruların maliyetini düşürmek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kuracağı üretim tesisinin temelini dualarla attı. Melikgazi Taş Ocağı ve Üretim Tesisleri Şantiyesi'nde düzenlenen törende açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yatırımın kısa sürede kendisini amorti edeceğini ve belediyenin altyapı kapasitesini güçlendireceğini söyledi.

Üretim kapasitesi ve yatırım detayları:

Tesisin ilk aşamasında yer alacak üretim hangarı yaklaşık 2 bin metrekare zemin alanına oturacak ve 11 metre yükseklikte planlandı. İnşaat ve yapı maliyeti vergiler dâhil olmak üzere yaklaşık 62 milyon lira olarak belirlendi. İkinci aşamada kurulacak makineler için ayrılan bütçe yaklaşık 50 milyon lira olacak; projede dört makina tespit edildiği, bunlardan iki makinenin kısa sürede hizmete gireceği ifade edildi.

Üretim kapasitesi bakımından tesis, 300 milimetreden 3 bin 200 milimetreye kadar değişen çaplarda beton boru ve menfez üretebilecek. Ayrıca sahada kullanılacak 32 tonluk ve 10 tonluk vinçler planlanıyor. Proje kapsamına bir beton santrali de alınmış olup bunun maliyeti yaklaşık 15 milyon lira olarak kaydedildi. Toplam yatırım bedeli 130 milyon lirayi buluyor.

Başkan Aşgın, tesisin makine kurulumunun tamamlanmasının ardından 3-4 ay içinde üretime başlamasının hedeflendiğini belirtti ve tek bir borunun Ankara'dan nakliyesinin bile belediyeye ek yük getirdiğini vurgulayarak örnek verdi: bir metrelik borunun nakliye bedeli yaklaşık bin lira civarında.

Strateji, önceki yatırımlar ve siyasi destek:

Aşgın, belediyenin daha önce hayata geçirdiği beton kilit taşı üretim tesisinin kapasiteyi ve maliyet etkinliğini nasıl artırdığına değindi. 1. dönem sonunda devreye giren kilit taşı tesisi sayesinde kaldırım ve bordür işlerinde kapasitenin yükseldiğini belirtti; önceki dönemde 30 bin–40 bin metrekare olan döşeme kapasitelerinin tesisle birlikte en az 100 bin metrekare seviyesine çıktığını söyledi.

Törene katılan siyasi temsilciler arasında AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak yer aldı. Alar projeyi belediyeye kazandıran Aşgın'a teşekkür etti; Çıplak ise Cumhur İttifakı belediyelerinde devam eden açılış ve temel atma törenlerine dikkat çekti. Konuşmaların ardından tesisin temeli dualarla atıldı.

Belediye yönetimi, bu yatırımın şehrin altyapı ihtiyacını karşılamaya ve maliyetleri azaltmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek, benzer altyapı projelerinin sürdürüleceğini duyurdu. Aşgın, ihtiyaçlar doğrultusunda ilave üretim ve altyapı yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.

ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN BETON BORULARIN MALİYETİNİ...

ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN BETON BORULARIN MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK AMACIYLA MİLYONLARCA LİRALIK YATIRIMLA KURACAĞI TESİSİN TEMELİ DUALARLA ATILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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