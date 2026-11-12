Akçaabat tarihi iskelesini halkın sahil meydanına dönüştürüyor

Tarihi iskele yeniden düzenleniyor

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Tarihi İskele-Mendirek Yaşam Alanı ve Bisiklet Yolu Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları sahada inceledi. Proje, ilçenin sahil hafızasında özel bir yeri olan iskelenin korunmasını ve çevresinin kamusal yaşama açılmasını hedefliyor.

Kentsel düzenleme ve kullanım amaçları:

Belediye tarafından planlanan düzenlemeyle iskele yapısal olarak güçlendirilecek; mendirek çevresinde ise vatandaşların denizle daha kolay buluşabileceği, yürüyüş ve dinlenme imkânı sağlayan alanlar oluşturulacak. Başkan Ekim, projenin amacını "iskelemizi güçlendirerek koruyacağız ve çevresini hemşehrilerimizin rahatça vakit geçirebileceği şekilde düzenleyeceğiz" sözleriyle özetledi. Ayrıca çocukların bisiklete binebildiği ve ailelerin akşam yürüyüşleri yapabildiği bir sahil hedefleniyor.

Teknik detaylar ve malzeme miktarları:

Tarihi iskeleyi güçlendirmek için karbon fiber takviyeli malzemeler kullanılacak. Kıyı güvenliğini artırmak ve mendirek yapısını sağlamlaştırmak amacıyla 13.022,91 metreküp tahkimat imalatı planlanıyor. Sahil düzenlemesinde 47,947 ton çelik profil imalatı, 2.954 metrekare baskı beton uygulaması ve 782,33 metrekare hazır çim serimi yer alacak. Proje ayrıca 561 metrekarelik bisiklet yolu ile yürüyüş ve dinlenme alanlarını içeriyor.

Projeye simgesel değer katacak unsurlar arasında döner mekanizmalı Ay-Yıldız Anıtı ve deniz feneri temalı anıt bulunuyor; peyzaj, elektrik tesisatı ve aydınlatma çalışmaları sayesinde alanın akşam kullanımı da amaçlanıyor.

Tamamlandığında, tarihi iskele ve mendirek çevresi Akçaabatlıların ve ziyaretçilerin deniz kenarında vakit geçirebileceği, bisiklet sürebileceği ve yürüyüş yapabileceği kalıcı bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Başkan Ekim, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

PROJENİN SİMGESEL UNSURLARI ARASINDA DÖNER MEKANİZMALI AY-YILDIZ ANITI VE DENİZ FENERİ TEMALI ANIT DA BULUNUYOR. PEYZAJ DÜZENLEMELERİ, ELEKTRİK TESİSATI VE AYDINLATMA ÇALIŞMALARIYLA ALANIN AKŞAM SAATLERİNDE DE KULLANILABİLMESİ HEDEFLENİYOR.