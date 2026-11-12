Tuzla'da 11 kasımda 555 fidanla yeni bir yeşil adım

tuzla'da 11 kasım etkinliği:

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Tuzla Mescit Mahallesi'nde düzenlenen törende saat 11.11'de toplam 555 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, belediye yetkilileri, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

katılımcılar ve tören:

Programa Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ile birlikte Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Güner, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Dikim sonrası Başkan Bingöl, eşi Ayşegül Kılınç Bingöl ve oğlu Can ile birlikte diktikleri fidana can suyu verdi.

tuzla'nın çevre hedefleri ve uygulamaları:

Başkan Bingöl, dikilen her fidanın gelecek nesillere bırakılacak yeşil bir miras olduğunu vurgulayarak daha yeşil, sağlıklı ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir kent hedeflediklerini söyledi. Tuzla'da 155 park bulunduğunu ve toplam yeşil alan miktarının 507 bin 430 metrekare'ye ulaştığını belirtti. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4,98 metrekare olarak açıklandı; ayrıca ilçede 21 farklı noktada toplam 86 bin 411 metrekarelik ağaçlandırma alanı bulunduğu ifade edildi.

Bingöl, çevreyi korumanın yalnızca ağaç dikmekle sınırlı olmadığını; su ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının da öncelikleri arasında olduğunu anlattı. İSKİ İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nden temin edilen geri kazanılmış suyun temizlik hizmetlerinde kullanıldığını söyleyen Bingöl, son bir yılda 5 bin 640 ton arıtılmış su ile toplam 25 bin 520 kilometrelik cadde, sokak ve pazar yeri yıkama faaliyeti gerçekleştirildiğini bildirdi.

Belediyenin çevre politikaları arasında Şelale Park'taki güneş enerjisi sistemi, 20 parkta güneş enerjili aydınlatma, sıfır atık çalışmaları ve Marmara Denizi ekosistemini korumaya yönelik projeler de yer alıyor. Başkan Bingöl, önümüzdeki günlerde COP31 kapsamında Tuzla'nın iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını uluslararası platformda anlatacağını kaydetti.

geleceğe bırakılan miras:

Bingöl, öğrencilere seslenerek dikilen fidaların yıllar içinde büyüyüp Tuzla'ya nefes olacağını ve çocuklardan ağaçlara, doğaya sahip çıkmalarını istedi. Etkinliğe katkı sunan kurumlara, öğretmenlere, öğrencilere ve vatandaşlara teşekkür ederek 555 fidanın Tuzla'ya, ülkeye ve gelecek nesillere hayırlı olmasını diledi.

Sosyal medyadan da paylaşım yapan Başkan Bingöl, Tuzla Artık Daha Yeşil! mesajıyla daha yaşanabilir bir geleceğe vurgu yaptı.

Tuzla’da 555 fidan toprakla buluştu