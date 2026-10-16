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Akçaalan'da motosikletin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akçaalan'da motosikletin çarptığı 56 yaşındaki yaya, kaldırıldığı Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akçaalan'da motosikletin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Kaza ve ilk müdahale:

Dün akşam saatlerinde Turgutreis yönünden Bodrum istikametine seyir halindeki, sürücüsü B.A. olan 48 AGS 794 plakalı motosiklet, Akçaalan mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Özyıldırım (56)'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı.

Olay yerinde ağır yaralandığı ve yoğun kan kaybettiği görülen yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu, yayanın ise acil müdahale için hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Hastanede müdahaleler ve sonuç:

Ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı Acıbadem Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sağlık ekiplerinin ilk tespitleri ve sahadaki müdahaleler kazanın ardından kaydedildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; görüntülerde motosikletin yaya ile çarpışma anı yer alıyor. Olayla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve jandarma ekipleri delil toplama ile tanık ifadelerini aldı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturma tamamlandığında netleşeceğini belirtiyor ve görgü tanıklarının güvenlik güçleriyle iş birliği yapmasının önemine dikkat çekiliyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN YAYA, KALDIRILDIĞI...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN YAYA, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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