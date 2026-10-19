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Akçadağ muhtarları bir araya geldi: Hasan Ulutaş hizmet vurgusu yaptı

Akçadağ'da düzenlenen Muhtarlar Günü programında Başkan Hasan Ulutaş, kaymakam, siyasi parti ve kurum temsilcileriyle muhtarların gününü kutladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Akçadağ muhtarları bir araya geldi: Hasan Ulutaş hizmet vurgusu yaptı

Akçadağ'da muhtarlar günü programı:

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Muhtarlar Günü kapsamında Sultan Suyu Tesisleri'nde bir araya gelindi. Etkinlik, ilçedeki muhtarların bir arada olduğu dinamik bir buluşma olarak gerçekleşti.

Programa Akçadağ Kaymakamı, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Toplantı, yerel yönetim temsilcileri ile muhtarlar arasında doğrudan iletişim kurma fırsatı sundu.

Ulutaş'tan muhtarlara kutlama ve teşekkür:

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, muhtarların ilçeye hizmet noktasında üstlendiği öneme dikkat çekerek Muhtarlar Gününü kutladı. Ulutaş, muhtarlara çalışmalarında başarı dileyip emekleri için teşekkür etti.

Program, yerel yönetim organları ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik samimi bir ortamda tamamlandı ve katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

MALATYA&#039;NIN AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI HASAN ULUTAŞ, İLÇEDEKİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

MALATYA'NIN AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI HASAN ULUTAŞ, İLÇEDEKİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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