Tavas'ta dayanışma vurgusu: başkan Tatık muhtarlarla buluştu

Törenden yemeğe:

Denizli’nin Tavas ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Tavas Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yemek programında ilçe protokolü ve mahalle muhtarları bir araya geldi.

Katılımcılar ve atmosfer:

Programda Tavas Kaymakamı İsmail Demir, kurum müdürleri ile mahalle muhtarları bulundu. Samimi bir ortamda geçen buluşmada katılımcılar, mahallelerin gündemini, taleplerini ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılıklı görüş alışverişiyle paylaştı.

Yerel dayanışmanın önemi:

Başkan Tatık buluşmada yaptığı değerlendirmede muhtarların mahalle ile yerel yönetim arasındaki köprü rolüne dikkat çekti. Başkan, mahalle taleplerinin iletilmesi ve ilçenin gelişimine katkı sağlanması açısından muhtarlarla yakın çalışmanın sürdürüleceğini belirtti: "Tavas’ımıza daha iyi hizmet etmek için dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Etkinlik, kamu kurumları ile yerel temsilciler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedeflerken, muhtarların saha bilgisi ve geri bildirimleri üzerinden hizmet planlamasının önemine vurgu yaptı. Tören ve yemek programı, 19 Ekim anısına düzenlenen resmi etkinlikler zincirinin önemli bir halkasını oluşturdu.

DENİZLİ'NİN TAVAS İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. TÖRENİN ARDINDAN TAVAS BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE MUHTARLAR ONURUNA YEMEK PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.