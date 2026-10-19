Antalya COP31'e hazırlanırken kenti iklim krizine karşı güçlendiriyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İstanbul'da düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda kentlerin iklim değişikliğine karşı direnç kazanması için politika, proje ve yatırımların uyumlu hale getirilmesi tartışıldı.

Toplantıda öne çıkan mesajlar:

Büşra Özdemir konuşmasında Antalya'nın sadece ev sahibi rolüyle kalmayıp, şehir genelinde iklim krizinin etkilerine karşı somut önlemler aldıklarını vurguladı. Özdemir, 'Antalya’yı yalnızca COP31’e değil, iklim krizinin etkilerine karşı da hazırlıyoruz. Antalya olarak hem bu küresel buluşmaya hazırlanıyor hem de daha dirençli, daha güvenli ve sürdürülebilir bir kent için sorumluluk üstleniyoruz. Toplantımızın COP31 öncesinde kurumlar arası iş birliğini güçlendirmesini ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışmalarımıza katkı sağlamasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

İş birliği ve yatırım vurgusu:

Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK ve Dünya Bankası iş birliğiyle 'Dirençli Şehirler İnşa Etmek: Politika Hedeflerinden Yatırıma Hazır Uygulamalara' başlığı altında gerçekleştirildi. Belediye başkanları ile ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı oturumlarda, politika hedeflerinin sahaya nasıl dönüştürülebileceği ve yatırım fırsatlarının nasıl mobilize edileceği masaya yatırıldı.

Özdemir'in mesajı, COP31'in Antalya'da düzenleniyor olmasının ötesinde kentin uzun vadeli dayanıklılığının sağlanmasına dönük adımların hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Yerel yönetimlerin rolü, kurumlar arası koordinasyon ve yatırım odaklı uygulamalar önümüzdeki dönemde öncelik taşımaya devam edecek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, 9-20 KASIM TARİHLERİNDE ANTALYA’DA DÜZENLENECEK OLAN COP31 ÖNCESİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENEN DİRENÇLİ ŞEHİRLER TOPLANTISINA KATILDI.