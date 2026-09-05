Terörsüz Türkiye hedefi için toplumsal sahiplenme çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında katıldığı Giresun programında bu yılın ana gündeminin 'Terörsüz Türkiye' süreci olduğunu belirterek sürece sahip çıkılması çağrısında bulundu. Tekin, sürecin ülkenin ekonomik, sosyal ve demokratik geleceği açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

süreç ve beklenen kazanımlar:

Tekin, terör sorununda kalıcı çözüm sağlanması halinde bu alana ayrılan ekonomik kaynakların daha rasyonel kullanılacağını, ülke genelinde milli birlik ve beraberliğin tesis edilmesiyle sosyal refah, insan hakları ve demokrasi alanında ciddi ilerlemeler kaydedileceğini söyledi. Bakan, bu dönüşümün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli problemlerin çözümü anlamına geldiğini ifade etti.

tbmm uzlaşısı ve siyasi zemin:

Konuşmasında Meclis'te oluşan siyasi uzlaşıya dikkat çeken Tekin, geçen yıl Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının süreci farklı bir boyuta taşıdığını belirtti. Tekin, Meclis'te 'üçte ikinin üzerinde bir çoğunlukla' hayata geçirilen yasal düzenlemeye işaret ederek, bu uzlaşının çözüm sürecine önemli bir zemin sağladığını kaydetti.

geçmişten günümüze demokratik adımlar:

Bakan Tekin, AK Parti iktidarları döneminde demokratikleşme ve temel haklar alanında atılan adımlara değinerek, geçmişte faili meçhuller, gözaltında kayıplar, işkence iddiaları, köy boşaltmaları ve hak kısıtlamaları gibi sorunların yaşandığını, iktidarla birlikte bu alanlarda önemli değişiklikler yapıldığını savundu. Tekin, 2001 yılında Cumhurbaşkanı'nın 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle başlayan sürecin 2002'den itibaren somut adımlara dönüştüğünü hatırlattı.

kültürel ve dilsel düzenlemeler:

Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde farklı kimlik ve kültürlere dönük düzenlemelerin atıldığını aktaran Tekin, Kürtçe yayın, eğitim ve kültürel faaliyetlerde geçmişe kıyasla önemli değişiklikler olduğunu belirtti. Tekin, 'Kürtçe insanların şarkı söyleyemediği bir Türkiye'den, devlet televizyonlarında Kürtçe kanalın olduğu, insanlar kendilerini Kürtçe ifade edebildiği, okullarda Kürtçe seçmeli derslerin verildiği, Kürtçe özel kursların açılabildiği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kürtçe eserler yayımlayabildiği bir noktaya geldik' dedi.

toplumsal sahiplenme çağrısı:

Sürecin ilerleyen aşamalarında toplumun farklı kesimlerinin katkısının önemine işaret eden Tekin, mülki idare amirleri, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, siyasetçiler ve milletvekillerine sürece sahip çıkma çağrısı yaptı. Tekin, 'sürecin bu noktasından itibaren ... herkesin artık teyakkuz halinde gelinen bu noktaya, bu sürece sahip çıkmasını arzu ederiz' ifadelerini kullandı.

eğitim alanında somut adımlar:

Bakanlık olarak eğitim aracılığıyla desteğe başlayacaklarını açıklayan Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında tüm okullarda 'milli birlik, kardeşlik, demokrasi ve insan hakları' temalı etkinlik ve farkındalık çalışmaları düzenleneceğini söyledi. Tekin, öğretmenlerden eğitim yılının ilk haftasında bu çalışmaların yapılmasını rica ettiklerini, amaçlarının öğrencilere milli birlik ve demokrasi bilinci kazandırmak olduğunu belirtti ve velilerden de çocuklarına destek olmalarını istedi.

Konuşmasının sonunda Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programının düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Genel Merkezi, Teşkilat Başkanlığı, Giresun İl Başkanlığı, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

BAKAN YUSUF TEKİN, TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA GİRESUN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI.