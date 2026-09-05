Sosyal hizmetlerde ortak adım: Türkiye ile Kuzey Makedonya mutabakat zaptı

Sosyal hizmetlerde yeni iş birliği imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, ülke yetkilileriyle sosyal hizmetler alanında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. Ziyaret, Göktaş’ın Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Girişimciler Buluşması kapsamında yaptığı temasların uzantısı olarak gerçekleşti.

Görüşmenin odağı:

Göktaş, Kuzey Makedonya Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Gjoko Velkovkski ile gerçekleştirdiği görüşmede, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi için atılabilecek somut adımları değerlendirdi. Toplantıda kadınların güçlenmesi, aile dostu politikaların yaygınlaştırılması ve çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması başlıkları ön plana çıktı.

İki bakan, söz konusu hedeflerle uyumlu olarak hazırlanan Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptını imzaladı. Mutabakat zaptı kapsamında ailelere, kadınlara, çocuklara, engelli ve yaşlı bireylere yönelik sosyal yardım ve hizmetlerin yanı sıra Roman vatandaşlara yönelik desteklerin de güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Meclis görüşmeleri ve toplumsal öncelikler:

Ziyaret sırasında Göktaş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların sosyal politika alanındaki yansımalarını görüştü. Görüşmede, sosyal hizmetlerdeki iş birliği imkanları ve ortak çalışmaların kapsamı ele alındı.

Bakan Göktaş ayrıca Kuzey Makedonya’daki Türk milletvekilleriyle bir araya gelerek, Türkiye’nin Türk toplumunun anayasal ve yasal haklarının korunmasına verdiği önemi vurguladı. Eğitim, altyapı ve kamusal alanlardaki ihtiyaçların karşılanmasının takip edileceği belirtildi.

İmzalanan mutabakatın, bölgesel iş birliğini güçlendirerek hizmet erişimini iyileştirmesi ve öncelikli gruplara yönelik programların koordinasyonunu artırması hedefleniyor. Taraflar, uygulamaya dönük adımların hayata geçirilmesi için teknik ve kurumsal düzeyde iş birliğini sürdüreceklerini açıkladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ (SOLDA), KUZEY MAKEDONYA MECLİS BAŞKANI AFRİM GASHİ (SAĞDA) İLE GÖRÜŞTÜ