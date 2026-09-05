Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Sosyal hizmetlerde ortak adım: Türkiye ile Kuzey Makedonya mutabakat zaptı

Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya'da sosyal hizmetler mutabakatını imzaladı; iş birliğinde kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar öncelikli olacak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Sosyal hizmetlerde ortak adım: Türkiye ile Kuzey Makedonya mutabakat zaptı

Sosyal hizmetlerde yeni iş birliği imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, ülke yetkilileriyle sosyal hizmetler alanında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. Ziyaret, Göktaş’ın Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Girişimciler Buluşması kapsamında yaptığı temasların uzantısı olarak gerçekleşti.

Görüşmenin odağı:

Göktaş, Kuzey Makedonya Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Gjoko Velkovkski ile gerçekleştirdiği görüşmede, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi için atılabilecek somut adımları değerlendirdi. Toplantıda kadınların güçlenmesi, aile dostu politikaların yaygınlaştırılması ve çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması başlıkları ön plana çıktı.

İki bakan, söz konusu hedeflerle uyumlu olarak hazırlanan Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptını imzaladı. Mutabakat zaptı kapsamında ailelere, kadınlara, çocuklara, engelli ve yaşlı bireylere yönelik sosyal yardım ve hizmetlerin yanı sıra Roman vatandaşlara yönelik desteklerin de güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Meclis görüşmeleri ve toplumsal öncelikler:

Ziyaret sırasında Göktaş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların sosyal politika alanındaki yansımalarını görüştü. Görüşmede, sosyal hizmetlerdeki iş birliği imkanları ve ortak çalışmaların kapsamı ele alındı.

Bakan Göktaş ayrıca Kuzey Makedonya’daki Türk milletvekilleriyle bir araya gelerek, Türkiye’nin Türk toplumunun anayasal ve yasal haklarının korunmasına verdiği önemi vurguladı. Eğitim, altyapı ve kamusal alanlardaki ihtiyaçların karşılanmasının takip edileceği belirtildi.

İmzalanan mutabakatın, bölgesel iş birliğini güçlendirerek hizmet erişimini iyileştirmesi ve öncelikli gruplara yönelik programların koordinasyonunu artırması hedefleniyor. Taraflar, uygulamaya dönük adımların hayata geçirilmesi için teknik ve kurumsal düzeyde iş birliğini sürdüreceklerini açıkladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ (SOLDA), KUZEY MAKEDONYA MECLİS BAŞKANI...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ (SOLDA), KUZEY MAKEDONYA MECLİS BAŞKANI AFRİM GASHİ (SAĞDA) İLE GÖRÜŞTÜ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edirne konuşmasında Özgür Özel CHP ve İYİ Parti isimlerini karıştırdı
images

Kentsel dönüşümde kura ve anahtar teslimi için gün sayan Tokat'ta bloklar hızla...
images

Terörsüz Türkiye hedefi için toplumsal sahiplenme çağrısı
images

Bursa çevre otoyolunda ücret kararı alınmadı: ücretsiz hizmet sürecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şükrü Saraçoğlu önünde coşku: Fenerbahçe taraftarı derbiye akın etti

teknofest finallerinde kacır: terminal istanbul'un ilk fazı bu ay başlıyor

Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü

Boyraz: tso kaynakları esnaf için kullanılmalı, değişim zamanı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti