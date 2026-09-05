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Bursa çevre otoyolunda ücret kararı alınmadı: ücretsiz hizmet sürecek

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Karayolları tarafından yapılan Bursa Çevre Otoyolu'nun mevcut statüsüyle ücretsiz kalacağını açıkladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bursa çevre otoyolunda ücret kararı alınmadı: ücretsiz hizmet sürecek

Bursa çevre otoyolu ücretsiz kalmaya devam edecek

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tartışmalara son noktayı koydu. Yapılan açıklamalarda, Karayolları tarafından inşa edilen Bursa Çevre Otoyolu'nun vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Bakanlık açıklaması:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolun Karayolları tarafından yapıldığını ve özelleştirme tartışmaları gündeme gelse dahi bunun ücretlendirme anlamına gelmeyeceğini ifade etti. Bakanlık kaynakları, mevcut statünün korunacağını vurguladı.

AK Parti'den net söz:

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı açıklamada "Bursa Çevre Otoyolu mevcut statüsüyle vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet vermeye devam edecek" sözlerini kullandı. Yetkililer, halkın ulaşım hakkının korunacağı mesajını tekrarladı.

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN OTOYOLUN ÜCRETSİZ HİZMETE DEVAM EDECEĞİNİ...

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN OTOYOLUN ÜCRETSİZ HİZMETE DEVAM EDECEĞİNİ MÜJDELEDİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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