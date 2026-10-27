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Akçakoca Kadın Sesleri Korosu üyelerine hareket ve sağlık eğitimi

Mahallemde Hareket Var projesiyle Akçakoca Kadın Sesleri Korosu kursiyerlerine fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı ve uygulamalı egzersiz yaptırıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Serkan Varol

Akçakoca Kadın Sesleri Korosu üyelerine hareket ve sağlık eğitimi

Akçakoca'da koru üyelerine fiziksel aktivite eğitimi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Mahallemde Hareket Var projesi kapsamında Akçakoca'da Kadın Sesleri Korosu kursiyerlerine fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkileri anlatıldı. Etkinlik, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla planlandı.

etkinlikte neler yapıldı:

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli fizyoterapist Seyfullah Yiğit tarafından kursiyerlere düzenli fiziksel aktivitenin faydaları hakkında bilgiler verildi. Bilgilendirme bölümünün ardından katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilecek çeşitli egzersizler gösterilip birlikte uygulandı.

projenin hedefi ve vurgu:

Etkinlik boyunca eğitmen, hareketli yaşamın günlük rutinin parçası olması gerektiğini vurguladı ve katılımcıların uygulamalı çalışmayla farkındalık kazanmaları hedeflendi. Mahallemde Hareket Var projesiyle toplumun farklı kesimlerinde sağlıklı ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “MAHALLEMDE HAREKET VAR” PROJESİ KAPSAMINDA...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “MAHALLEMDE HAREKET VAR” PROJESİ KAPSAMINDA AKÇAKOCA KADIN SESLERİ KOROSU KURSİYERLERİNE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ ANLATILARAK EGZERSİZ YAPTIRILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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