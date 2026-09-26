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Akçakoca pazarında şeker tüketimine karşı bilgilendirme stantı kuruldu

Şekere Dikkat Haftası kapsamında Akçakoca'da kurulan stantta diyetisyenler ve broşürlerle şeker tüketimi ile sağlıklı beslenme konusunda farkındalık artırıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Akçakoca pazarında şeker tüketimine karşı bilgilendirme stantı kuruldu

Akçakoca'da halkla doğrudan iletişim

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 19-25 Eylül Şekere Dikkat Haftası kapsamında Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Yanmaz Kapalı Pazar Yeri'nde bir bilgilendirme standı kurdu. Etkinlikte amaç, pazar ziyaretçilerinin günlük yaşamdaki beslenme tercihlerine dair farkındalığı artırmak ve şeker tüketiminin azaltılmasına yönelik bilgilendirme yapmak olarak açıklandı.

verilen bilgiler:

Standta görevli diyetisyen Tolga Tilke, vatandaşlara şeker tüketiminin azaltılması ve dengeli beslenme konusunda pratik öneriler sundu. Ziyaretçilere konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve bireylerin günlük besin tercihlerini gözden geçirmelerine yardımcı olacak kısa açıklamalar yapıldı.

farkındalık çalışmasının kapsamı:

Farkındalık etkinliğinde yalnızca şeker tüketimi değil; prostat kanseri, lenfoma, Dünya İntiharı Önleme Günü ve Alzheimer gibi farklı sağlık konularına ilişkin broşürler de vatandaşlara ulaştırıldı. Bu çok yönlü yaklaşımın, toplumun çeşitli sağlık riskleri hakkında bilgilendirilmesini hedeflediği belirtildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca kurum personeline yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının amacı, saha ekiplerinin ve sağlık personelinin toplum sağlığı konusundaki duyarlılığını ve bilgilendirme kapasitelerini güçlendirmek olarak ifade edildi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, toplum sağlığını desteklemeye yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ŞEKERE DİKKAT HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA SAĞLIKLI BESLENME...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ŞEKERE DİKKAT HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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