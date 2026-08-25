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Antalya'da iki ilçede düzenlenen operasyonda 365 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksu ve Serik'te düzenlediği çalışmada araç ve iş yerinde 365 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da iki ilçede düzenlenen operasyonda 365 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya ve Serik Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatı doğrultusunda Aksu ve Serik ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında H.Ü. isimli şahsa ait bir araç ile bir işletmede arama gerçekleştirildi.

El koyma ve soruşturma:

Aramalarda 365 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi ve ele geçirilen tütünlere el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı; soruşturma Antalya ve Serik Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda sürdürülüyor.

ANTALYA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN AKSU VE SERİK İLÇELERİNDE KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNE YÖNELİK...

ANTALYA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN AKSU VE SERİK İLÇELERİNDE KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 365 KİLOGRAM AÇIK SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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